Formoso se presentará "de entrada" a las primarias para pelear por la Xunta

El nuevo secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, confirmó que "de entrada" se presentará a las primarias para ser candidato socialista a la Xunta en las próximas elecciones autonómicas de 2024. "Unha vez reflexiona un se é merecedor e digno representante do PSdeG ante a sociedade galega o meu compromiso é total", aseguró este domingo el pontés en una entrevista en la Cadena Ser.

Eso sí, el también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes matizó que eso no le garantiza ser él el candidato, porque el cabeza de cartel saldrá de unas primarias convocadas "con transparencia e tempo suficiente" y donde los militantes tendrán la última palabra.

Sobre la actualidad socialista más a corto plazo, González Formoso garantizó "integración" en la nueva dirección que presentará para el congreso del 7 y 8 de diciembre. En esa nueva ejecutiva, dijo, la "valía" será el criterio básico para designar a las personas que deben conformarla.

Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones de purga por parte de los afines al secretario general saliente, Gonzalo Caballero. Formoso dice no compartir esa percepción y pidió "responsabilidade". "Un partido que queira ser digno de ser depositario da confianza maioritaria dos galegos ten que ser un partido aberto e onde non sobre ninguén". Y aunque admitió que «loxicamente hai núcleos de confianza", en cualquier caso será la validez de las personas el criterio para conformar los órganos representativos el partido.

Por eso, el político coruñés recalcó que «a integración virá pola valía das persoas, pola representatividade que cada unha delas teña na área que lle toque e pola ilusión que lle vaia poñer».

En cuanto a la transición entre líderes, por el momento Caballero se mantiene como portavoz en la Cámara gallega hasta el congreso. Formoso lo ve normal y admite no temer una rebelión del grupo parlamentario porque "a normalidade enraizará ao PSdeG nos seus ámbitos de actuación, tanto orgánica como institucionalmente". "Non imos afastarnos do espíritu fundacional e de actuación deste partido", prometió el pontés.

NO HABLA CON CABALLERO. Eso sí, Formoso reconoció en la Ser que no habla con Caballero para fijar la estrategia en el Parlamento. "A verdade é que non. Falamos despois das primarias, estivemos falando no Parlamento amigablemente, como debe ser entre dous compañeiros que ademais se aprecian persoalmente".

Y aunque ya estuvo "reflexionando con algunha xente" sobre la nueva ejecutiva, todavía no lo hizo con la dirección saliente. "Haberá tempo", garantizó, convencido de que Caballero no será un obstáculo. "Gonzalo é un bo compañeiro, que ten un compromiso con este partido demostrado durante moito tempo e estou convencido de que as diferenzas acabaron nas primarias". Eso sí, reivindica su derecho a construir un nuevo equipo en el PSdeG.