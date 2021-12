El PSdeG pondrá una especial énfasis en el refuerzo de los servicios públicos, en particular la educación y el sistema de salud, además del cuidado de las personas mayores, como objetivos para 2022, ha afirmado el secretario general de esa formación, Valentín González Formoso.

Entre los objetivos para el año próximo están "hacer una apuesta clara por los servicios públicos, por el bienestar de los mayores, por la sanidad y la educación", indica Formoso en un mensaje transmitido por redes sociales.

Mensaxe do Sº Xeral do PSdeG, @VGFormoso_PSOE:



👉“En 2022 teremos que seguir avanzando para superar os obstáculos que aínda terá para nós a pandemia, para continuar o noso compromiso de non deixar ninguén atrás e para reactivar e impulsar a nosa economía.”



FELIZ 2022!