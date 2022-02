A educación afronta grandes cambios normativos que, por riba, coinciden coa pandemia. Non ten certa sensación de caos no sistema?

En España temos unha materia pendente: dotarnos dun marco normativo estable no ensino, un pacto de Estado cuns principios básicos para o sistema. Houbo unha sucesión de leis que xeraron esa sensación de cambio constante e que se incrementou agora coa implantación da Lomloe, que ao ser tan apresurada xerou problemas de adaptación nos centros. E iso no medio da pandemia! Pero os profesionais, familias e alumnos amosaron a súa enorme capacidade de adaptación á situación.

Hai puntos conflitivos na Lomloe. Galicia vai aplicar toda a lei?

Galicia forma parte do Estado e ten a premisa básica da lealdade institucional e o respecto ás leis. Pero dentro dese marco procuraremos que a Lomloe afecte o menos posible a un sistema educativo como o galego, que funciona moi ben. E non porque o diga o conselleiro, senón porque así o indican todas as variables cualitativas e cuantitativas que miden a saúde do sistema: a boa dinámica na redución do abandono e o fracaso escolar, a taxa de inserción da FP, somos os primerios xunto con Castela e León en resultados no informe Pisa, lideramos a integración de alumnos con necesidades especiais, temos a mellor ratio profesor/alumno xunto con Extremadura... Aquí hai un traballo e hai resultados.

Parécelle ben ir á selectividade ou pasar de curso con suspensos?

Nós sempre apostamos por unha cultura do esforzo e da motivación e onde haxa igualdade de oportunidades. E vemos que algunhas medidas non son boas porque van no sentido contrario: desincentivan e levan a un relaxamento que pode derivar nunha caída dos niveis de excelencia aos que aspiramos. E tamén pode desincentivar o traballo do profesorado.

Necesítase unha selectividade única en toda España?

Xeraría igualdade. A universidade funciona como un sistema único de recepción en España, pero con 17 portas de entrada diferentes. Debe primar a igualdade e que o sistema sexa o máis homoxéneo posible á hora de cualificar aos alumnos que acceden á carreira.

Por que pasou a FP galega de ser a irmá pobre do ensino hai 20 anos a ser hoxe a estrela do sistema?

Eu diría que en menos de 20 anos! O momento de inflexión foi 2009, porque durante o bipartito asistimos a unha caída da matrícula de FP, que os alumnos e as familias non vían como unha opción. A partir de 2009 increméntase a matrícula. Por que? Pola implantación dunha serie de medidas que fomentaron dous aspectos básicos: prestixio e confianza. O prestixio leva a que a FP sexa hoxe a primeira opción para moitísimos mozos e non tan mozos. E a confianza vén de que o sector empresarial confía na FP como estratexia para fornecerse de persoal, e as familias e alumnos confían na FP para formarse porque abre portas ao mercado laboral con taxas de inserción altísimas.

E que medidas foron esas que impulsaron o cambio na FP?

O desenvolvemento dunha rede de centros integrados de FP (CIFP), a implantación de novas modalidades como a FP Dual, a FP Básica ou os másteres, a conexión cada vez máis forte co mundo da empresa, a modificación de currículos e da oferta para adaptalos aos novos perfís que demanda a sociedade... Todo iso levou a FP a ser o que é no presente, pero aínda terá un papel máis relevante no futuro como panca que xere oportunidades tanto para o alumno como para o conxunto do país, porque a FP achega valor ao sistema produtivo. E a nova estratexia da FP ata 2024 afondará nesa liña.

A consellería contempla estender o modelo dual á FP Básica.

Entendemos a FP Básica Dual como un modelo para aumentar as oportunidades daqueles alumnos que, por circunstancias, teñen ese itinerario educativo; pero tamén das empresas que necesitan dotarse de profesionais. Non podemos permitirnos o luxo de ter sectores demandando persoal con formación e que non o atopen.

Hai implicación suficiente das empresas galegas coa FP Dual ou teñen algún sector que coxea?

Non o percibimos a nivel de sectores; só que hai empresas con máis implicación e outras con menos. A FP Dual deriva dun modelo de Alemaña que naceu pensado para as grandes empresas, pero aquí implemántase tamén en pequenas e incluso microempresas. Temos 160 ciclos de FP Dual e temos convenios con máis de 400 empresas, así que hai pequenas compañías con só un ou dous estudantes. Pero iso é importante, porque lles achegamos profesionais moi formados que xeran un dinamismo moi positivo nesas empresas.

Pode o éxito da FP ir en detrimento da universidade ou bacharelato?

Teñen que complementarse e convivir, como ocorre agora. Cando miramos a países da nosa contorna aos que queremos parecernos, como Alemaña, vemos que alí a FP é maioritaria. E aquí falamos dunha porcentaxe crecente: no bacharelato temos 30.000 alumnos e na universidade arredor de 50.000, mentres que en todas as ramas da FP xa hai 60.000 matrículas. A clave está en ofertar posibilidades diferentes aos alumnos en función dos seus intereses e das necesidades da sociedade.

O plan de financiamento da universidade dá estabilidade económica, pero USC, UDC e UVigo tamén deben facer un esforzo para adaptarse á realidade, como a FP.

A universidade tamén está facendo un esfozo moi forte para adaptarse e vémolo no mapa de titulacións, onde desaparecen unhas carreiras e aparecen outras novas. E unha aposta moi importante é a posibilidade de facer graos duais para mellorar a empregabilidade e a interacción entre o sector produtivo e a universidade. E todo isto estámolo facendo ademais de xeito coordinado entre as tres universidades.

Por certo, volvería estudar hoxe Xeografía ou apostaría pola FP?

Volvería, porque a Xeografía é algo tremendamente vocacional.

A Xunta adiantou a convocatoria das oposicións docentes á espera do que ocorra co decreto estatal para a redución da interinidade. Temos suficientes profesores?

Galicia ten a mellor ratio profesor/alumno de España xunto a Extremadura. Acometemos unha renovación altísima dos cadros docentes ao cambiar un terzo dos profesores en cinco anos. Chega xente nova, moi cualificada e con ganas e iso reflíctese no traballo e nos resultados. Estamos cumprindo coa taxa de reposición e a nivel de interinos temos a porcentaxe máis baixa de España: un 8%. E adiantámonos coas oposicións por respecto a milleiros de opositores que levan moito tempo estudando, buscando unha oportunidade laboral e vital, e entendemos que non lles poden cambiar as regras de xogo na metade do partido, que era o que pretendían algúns. Por iso convocamos esas 2.500 prazas polo sistema de sempre.

Hai quen di que ratios de 30 alumnos por aula en secundaria son unha eiva. Ve viable reducilas?

Cando o Goberno aprobou hai pouco a lei orgánica de educación, apoiada polos partidos de esquerdas, non modificou esas ratios. Dito isto, insisto en que temos a ratio profesor/alumno máis baixa do país e os nosos resultados educativos son comparables aos das rexións máis avanzadas de Europa.

Cando sacaremos a máscara nas aulas e nos patios?

Cando os sanitarios o digan.

E cando será iso?

Gustaríame que o antes posible, pero nós cumpriremos o que manden os requerimentos sanitarios. Hai un debate na sociedade e incluso entre profesionais, pero a prudencia sempre é boa aliada.

A pandemia revalorizou o ensino no rural, pero é custoso manter centros con poucos alumnos. Cales son os plans da Xunta?

Galicia ten un ensino que poderíamos cualificar de distrito único: temos os mesmos resultados e os mesmos programas educativos no rural que no urbano; pero o custo é moito máis alto no rural. Galicia dispón da rede de centros máis densa de España e os niveis de investimento en transporte ou comedor son altísimos. Así que hai unha grande aposta polo ensino rural, porque implica desembolsos moi elevados que son necesarios para manter a igualdade con independencia de onde se vive. Só un 7,3% dos concellos galegos non ten colexio, o que supón que 596 alumnos, só o 0,3% da matrícula total en Galicia, non ten centro educativo no seu concello.

A consellería apostará en Lugo por unha grande área educativa.

En Lugo temos un investimento moi potente. Nos últimos anos renovamos o 100% dos institutos, imos facer un novo centro na Anexa e temos grandes proxectos como facer esa gran mazá educativa no centro. Temos obras abertas ou en planificación por importe de 8 millóns, o que converte Lugo na cidade con máis investimento educativo neste momento. E todas as obras, sexan novas ou melloras, xa se fan baixo os criterios do novo plan de arquitectura pedagóxica.

"As candidaturas á Unesco son lentas e moi competitivas"

Acaban de chegar dunha reunión coa Unesco. En que situación está a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade e cal será o seguinte paso?

Só queda un paso que é elevar a proposta ao comité da Unesco. No seu momento fixemos unha retirada estratéxica para reconducir algúns aspectos da candidatura que, por cuestión de oportunidade e tempo por mor da pandemia, non se puideron rebater. Como hai novo embaixador ante a Unesco, o exministro Uribes, o que fixemos foi presentarlle a candidatura e contextualizar a situación actual para lograr o seu compromiso e que sexa socio preferente deste proxecto que convertirá a Ribeira Sacra en Patrimonio da Humanidade. Vimos moi boa receptividade e agora toca seguir traballando sobre o terreo, para poder presentala no prazo máis breve posible.

Vexo que é optimista.

Non podo non selo. Sobre todo porque non ser optimista non ten ningún sentido.

As candidaturas de Ferrol e Illas Atlánticas van máis amodo?

As candidaturas á Unesco son procesos moi lentos, moi complexos tecnicamente e tremendamente competitivos, porque falamos do club máis selecto a nivel mundial e hai moita competencia. A nivel de todo o mundo, pero tamén nacional, porque España só presenta unha candidatura cada ano. Ademais, España é o país con máis patrimonio mundial tras China e Italia, o que fai que miren cada candidatura con lupa. Así que podemos pensar que isto é sinxelo, pero detrás destas candidatura hai un traballo moi serio.

A súa consellería tamén empezou a actuar na conservación das catedrais de provincia de Lugo. Que plans teñen?

Xa estamos traballando no claustro de Lugo, no altar maior de Mondoñedo e, en conxunto coa de San Martiño, temos planificado investir ata o vindeiro ano 2027 máis de 15 millóns de euros nas tres.

Por certo, votoulle ás Tanxugueiras no Benidorm Fest?

Por suposto. Pero nin Román Rodríguez nin a consellería somos fans conxunturais das Tanxugueiras, senón que levamos con elas unha liña de colaboración desde hai motísimos anos: temos colaborado moito e seguiremos facéndoo. Este domingo [por hoxe] temos precisamente con elas o acto do Día da Lingua Materna.

O Benidorm Fest e o tema das Tanxugueiras rescatou o debate da situación do galego. É o ensino un factor desgaleguizador?

Non podo compartir iso, porque o ensino o que fai é garantir que os alumnos galegos teñan pleno coñecemento das dúas linguas oficiais. E as estatísticas din que é aquí onde os estudantes teñen maior coñecemento e manexo das dúas linguas oficiais en comparación con outras autonomías con linguas propias. Eu non percibo que aquí o galego sexa un problema, pero temos que fomentar o seu uso, e iso é algo que non deriva do ensino senón do conxunto da sociedade. Temos que sacar a lingua do conflito político, porque o único que faremos é que a mocidade a rexeite e acabe por non falala. O ensino é un garante de que teñamos un pleno coñecemento oral e escrito do galego e o que temos que facer é falalo con naturalidade, con respecto e con normalidade. E falalo máis.

Entón é un problema máis da rúa e da casa que do colexio?

É un problema social, de percepción social, que non ten que ver co ensino. E se focalizamos o problema en clave política estaremos facéndolle un fraco favor ao idioma galego.