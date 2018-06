Fomento no garantiza el Ave gallego en 2019 hasta auditar las obras

El Ministerio de Fomento desconfía de un posible "engaño" del Gobierno de Mariano Rajoy con los plazos del Ave a Galicia, por lo que confirmó que auditará el estado de las obras para determinar cuál es "la herencia" que deja el PP y comprobar si la entrada de la alta velocidad en pruebas a finales de 2019 en la comunidad es o no factible.

Así se lo trasladó el nuevo titular del ministerio, el socialista José Luis Ábalos, al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, y al portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, este lunes en Madrid. Ábalos mostró su "compromiso en favor de mantener todas las inversiones previstas" en materia de infraestructuras para Galicia, así como de "trabajar a destajo" y poner "todo el esfuerzo" para que el Ave llegue "lo antes posible".

Sin embargo, según la versión relatada por el propio Gonzalo Caballero tras el encuentro, "se necesita saber cuál es la herencia del PP", tras "anuncios y autobombo" pero compromisos sin cumplir. "El ministro necesita auditar la situación", justificó el líder de los socialistas gallegos. En todo caso, despejó "cualquier tipo de duda" sobre el ritmo actual de ejecución de las obras en la montaña de Ourense, la zona que queda pendiente: "El ritmo sigue igual que antes del cambio de Gobierno. No existe vacío de poder y no hubo ni medio segundo de retraso".

También desconfía del cronograma del PP Xoaquín Fernández Leiceaga, que dio por hecho que el tramo que conecta Taboadela con Ourense "no será posible" que esté listo en 2019 de ninguna forma.

Sin embargo, desde el PPdeG no tardaron en salir al paso ante el nuevo escenario que se abre con estas declaraciones de Ábalos y Caballero. Así, Miguel Tellado calificó de "muy preocupante" que se "pongan en cuestión" los plazos del Ave a Galicia, si bien lo enmarca en la idea del PSOE de preparar el terreno mediático para justificar "la desatención de los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo" central.

"Ya sabíamos que dejar de tener un presidente gallego no sería una buena noticia para Galicia, pero no pensábamos que el castigo a nuestra comunidad por no tener un depósito de votos para el PSOE iba a arrancar tan pronto", lamentó Tellado, que dirigió sus críticas más duras hacia el responsable autonómico del PSdeG, Gonzalo Caballero, y su portavoz parlamentario, Leiceaga. "Es grave que le rían las gracias con su presencia en el ministerio".

En el caso del político de Vigo, Tellado recordó aquella promesa de Abel Caballero en 1993 sobre el Ave. "Ahora vemos que 25 años después de que su tío prometiese el Ave a Galicia, Gonzalo Caballero estuvo en Madrid para justificar nuevos retrasos", lamentó el popular, que ve «una falta de respeto» que el Gobierno reciba antes al líder del PSdeG que a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, pese a haber pedido "una reunión de manera formal".

AP-9. Más allá de la nueva incertidumbre que rodea el Ave gallego, Gonzalo Caballero también abordó con el ministro otras actuaciones vitales para Galicia, como la transferencia de la AP-9, en la que la delegación gallega vio a Ábalos "muy abierto" a abordar ese asunto. Eso sí, no faltaron las críticas a la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048 por parte del PP de Aznar, ni las exigencia de que Fomento vigile más y mejor el funcionamiento de los peajes. Los socialistas gallegos también demandaron una solución para Rande, donde no hay normalidad seis meses después de inaugurar la ampliación de los carriles.

AGENDA EN BRUSELAS. Gonzalo Caballero inició este lunes la agenda que lo llevará estos días a reunirse con algunos de los altos cargos de la UE. Empezó en Madrid con el comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, y a última hora se trasladó a la capital comunitaria.