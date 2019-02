Galicia pasará de no figurar en los planes iniciales de la UE a convertirse en un polo central en la nueva red de transporte de mercancías del continente. Un giro radical confirmado el miércoles por el Ministerio de Fomento, cuyo plan director del corredor atlántico sitúa dos de sus grandes ejes ferroviarios en la comunidad: LeónVigo y A Coruña-Vigo. Y a ellos se suma además una tercera red complementaria: la que comunicará Monforte de Lemos con Ferrol y A Coruña a través de Lugo.

El Gobierno de España le concede a estas tres líneas un carácter prioritario, lo que se traducirá en una inversión de algo más de 1.000 millones de euros de aquí a 2025, mientras que buena parte del resto de puzzle que compone el corredor tendrá que esperar hasta 2030 para completarse.

Este macroproyecto, considerado "de Estado" por el ministro José Luis Ábalos y llamado a equilibrar el peso económico del arco mediterráneo, habrá consumido cuando termine la próxima década una inversión total de 41.047 millones de euros. La mayoría ya están ejecutados, mientras que quedan 16.872 pendientes: 2.907 para renovar infraestructuras existentes y 13.471 para obra nueva.

De este montante suspendido hasta 2030 al noroeste, donde se encuadra Galicia, le corresponderían 3.558 millones, según la hoja de ruta trazada por Fomento. A lo largo de este año ya se licitarían de esos unos 370, mientras que en el resto de comunidades y Portugal se invertirán otros 2.500 más.

El corredor atlántico es una red transnacional que entra desde Francia por el País Vasco hasta Valladolid y Madrid, de donde parten enlaces ferroviarios hacia el noroeste, el sur y el país vecino llamados a sustituir el actual transporte de mercancías por carretera.

El objetivo de todas estas inversiones en el occidente de España es el de reforzar la seguridad de las vías con nueva señalización y sistemas ERTMS, electrificar todas las líneas, adaptar las estaciones y trazados a los nuevos trenes de 750 metros con los que prevén trabajar las compañías y acometer otra serie de actuaciones para que, en el horizonte de 2030, Europa le de su aval a esta red de transporte.

En cualquier caso, lo presentado este miércoles por Fomento no deja de ser un plan director; es decir, números pintados en un papel que funcionan como una hoja de ruta o un boceto cuya ejecución real dependerá, como siempre, de voluntad política y presupuestos.

1) León-Monforte: 650 millones para 420,2 kilómetros

León-Vigo constituirá el "principal eje del corredor atlántico de mercancías en la zona noroeste", según Fomento. Se trata de una de las dos salidas naturales del tren de Galicia a la Meseta —la otra será vía Ourense, más pensada para pasajeros—. El plan director establece que se dedicarán 650 millones a sus 420 kilómetros en actuaciones como renovación de superestructura, racionalización de estaciones, ampliación de vías de apartado a 750 metros, adecuación de gábilos y modernización de las instalaciones de seguridad y comunicaciones. El objetivo para 2025 sería "contar con un moderno corredor de mercancías apto para trenes de 600-750 metros".

En esta línea se consolida el papel central que tendrá Monforte en el nuevo mapa europeo, ya que se le concede el rol de nodo de la red TEN-T global. Propiedad de Adif, igual que el de León, en la práctica supondrá que la capital del Cabe servirá de hub —centro de conexión y distribución— para las empresas ferroviarias y como terminal intermodal. Adif propone para Monforte un modelo de gestión colaborativa público-privada y su desarrollo como nodo se ajustará al interés empresarial y a la demanda del transporte.

2) Vigo-A Coruña: 70 millones para 210,7 kilómetros

El eje atlántico es hoy por hoy el principal canal de comunicación por tren de transportes y mercancías de Galicia. Fomento programa para sus 210,7 kilómetros unos 70 millones de inversión, que se gastarán en la mejora de las instalaciones de protección civil y renovación y electrificación de aquellos tramos de antiguo trazado que dan servicio de proximidad. "Con esta actuación", según Fomento, "se conseguirá una homogeneidad de la explotación en el eje atlántico, ya que no se precisaría ya material diésel en Galicia". El tramo entre A Coruña y Vigo es además el que dará servicio a los principales puertos de Galicia donse se mueven mercancías.

3) Red complementaria: 296 millones para 245 kilómetros

Además de los dos grandes ejes ferroviarios, el plan director contempla la conexión del puerto de Ferrol y su uso como red de proximidad del área metropolitana A Coruña-Ferrol, conectada por un lado a la línea de altas prestaciones del eje atlántico y, por el otro, a Monforte a través de Betanzos y Lugo. También se contempla la electrificación del tramo que falta entre Guillarei-Tui y la frontera portuguesa. En total son 245 kilómetros de vías para los que habrá 296 millones de euros, destinados sobre todo a renovación de estructura, adecuación de estaciones y vías a los nuevos trenes, mejora de gábilos y modernización de las instalaciones de seguridad. Como en el resto de los casos, buena parte del dinero se sacará de los fondos europeos.

"Galicia puede convertirse en la primera comunidad autónoma de España con todas sus líneas electrificadas a 25.000 V, lo que representa una ventaja funcional considerable", destaca Fomento.

Reacciones. La Xunta detecta lagunas en el plan