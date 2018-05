A folga indefinida que os funcionarios do sector xudicial galego iniciaron o pasado 7 de febreiro alcanzará este luns os tres meses, o que a sitúa como un paro "histórico" na comunidade no que respecta á súa duración. E farao á espera de que unha nova negociación permita pechar "dunha vez por todas e canto antes" o conflito.

Fontes sindicais consultadas por Europa Press inciden en que esta folga, a primeira dos funcionarios da xustiza galega, está entre "as máis longas" que viviu Galicia. Pero remarcan, ademais, que afecta a "un servizo fundamental", polo que a súa relevancia increméntase.

Así, segundo cálculos dos representantes dos traballadores, cando o paro alcance o tres meses obrigaría a suspender case 25.000 xuízos, ademais de miles de trámites xurídicos, posto que a afección nos rexistros civís tamén foi significativa.

En tres meses, o conflito que empezou un comité de folga no que o sete sindicatos do sector pelexaron unidos polas melloras laborais deu moitos xiros, co detonante da ruptura da unidade sindical o pasado 26 de abril, cando centrais —SPJ-USO, UXT, CSIF e CC OO— aceptaron un preacordo coa Xunta.

Este foi levado ás asembleas dos traballadores co rexeitamento de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG e STAJ, onde recibiu o non da maioría dos funcionarios. Esa xornada de votación, no que algunhas forzas sindicais denunciaron "ameazas e coaccións" dos sindicatos críticos, serviu para profundar nas súas diferenzas.

SINDICATOS Á ESPERA. Pero aínda quedaba un novo xiro, cando pouco despois SPJ-USO optou por unirse aos sindicatos que rexeitaran a oferta da Xunta. Agora mesmo son estas catro organizacións as que se manteñen activamente no comité de folga.

Nestes días, ademais de avanzar concentracións para este luns coincidindo co tres meses da folga, SPJ-USO, AXG-CUT, CIG e STAJ traballaron en tentar articular un novo documento e trasladaron á Xunta que están dispostos a suspender a folga mentres se negocia se se retoma o diálogo.

Máis que a subida, no seu foco están agora outras cuestións como a cláusula de revisión e o plan de recuperación do traballo acumulado durante o paro.

Entre tanto, CC OO renunciou a formar parte deste órgano e os seus afiliados reincorporáronse á actividade, mentres que UXT avoga por conducir a negociación nunha mesa sectorial e CSIF, que insiste na mediación, avisou que, se esta non se materializa, manterá as reunións que considere oportunas para pór fin ao conflito.

Aínda que rexeitan declaracións públicas respecto diso, dirixentes destas centrais suxiren en privado que o actual comité "non fai propostas serias" e busca "como cambiar catro comas á última oferta ofrecida pola Xunta para poder asinar".

En todo caso, a sensación desde todos os sindicatos é que se está á espera de que a Xunta dea un paso.