A folga de Renfe transcorre "sen incidencias" en Galicia con máis de 60 cancelacións

A folga convocada por Comisións Obreiras (CC.OO.) no operador ferroviario Renfe arrincou "sen incidencias" en Galicia, aínda que afectará a un total de 62 trens de Ancho Métrico, Media e Longa Distancia con chegada ou saída desde a Comunidade galega. Así, segundo fontes de Renfe consultadas por Europa Press, durante as primeiras horas da folga non se rexistraron incidencias. Esta xornada de paro, que se prolongará até as 23.00 horas deste luns, cancelaranse máis de 60 trens que circularían por Galicia, dos cales 33 corresponden a Media Distancia.

Entre eles, a conexión entre Vigo e A Coruña sufrirá polo menos dúas cancelacións, a das 11.15 horas e a das 17.25 horas, polo que afectará tamén as paradas intermedias, como Santiago de Compostela.

Pola súa banda, desde A Coruña cancelouse o tren con destino a Vigo das 11.00 horas. Tampouco circularán os que se dirixían á capital galega ás 13.15 horas e ás 22.10 horas. Outros trens que serán cancelados son o Vigo-Ourense das 11,15 horas, mentres que o Vigo-Madrid das 22,15 horas sufrirá atrasos, segundo indica a web oficial da compañía.

A conexión entre Vigo e Ourense tamén se verá afectada ás 12,08 horas e ás 19,13 horas, así como Ferrol-A Coruña, que non circulará ás 14,12 horas e ás 20,40 horas. Todas as cancelacións están especificadas na páxina de compra de billetes da empresa.