A folga feminista deste xoves afectará a medio centenar de trens na comunidade

A folga feminista afectará a medio centenar de trens en Galicia este xoves día 8 de marzo, a maior parte deles de media distancia, pero tamén de longa.

Así, non circularán catro trens entre Vigo e Valença (dous en cada sentido), nin 29 convois de media distancia. Tampouco o farán cinco de longo percorrido do día 7, nin outros nove do propio xoves 8. Mentres tanto, tres circularán atrasados.

Pola súa banda, Renfe asegura que garante os servizos mínimos decretados polo Ministerio de Fomento para a xornada de folga convocada por diversos colectivos para o 8 de marzo.

Segundo informa na súa páxina web, Fomento decretou servizos esenciais para garantir a mobilidade de viaxeiros e mercadorías ante a xornada de folga convocada en Renfe por diversos sindicatos implantados na compañía, en períodos horarios que abarcan desde as 00.00 até as 24.00 horas do día 8 de marzo.

En media distancia circulará o 65% dos trens e en alta velocidade/longa distancia, o 72%. Para os trens de mercadorías, establécese unha porcentaxe do 25% de circulacións respecto ao servizo habitual.

Para os viaxeiros de ave/longa distancia e media distancia cuxo tren estea afectado os servizos mínimos e, por tanto, non estea incluído na relación que se recolle no decreto, Renfe estableceu medidas de posventa.

Aos viaxeiros afectados por trens suprimidos ofreceráselles, sempre que sexa posible, viaxar noutro tren no horario máis aproximado ao adquirido.

Se non desexan realizar viaxe, poderán anular ou cambiar para outra data o seu billete sen ningún custo. As operacións de anulación ou cambio pódense realizar en todas as canles de venda de Renfe.