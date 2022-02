"Foi caer na auga e quedei teso, non sei como subín e agarrei un cabo"

La fecha del 8 de enero de 1992 está grabada a fuego en la memoria de José Antonio Pérez. Marinero jubilado, vive la tragedia del Villa de Pitanxo confinado en su casa de Marín. El naufragio, cuenta, le devuelve a los días en los que faenaba en Terranova y el episodio de aquel día de hace treinta años en el que se cayó al agua y fue rescatado por sus compañeros.

El presidente del Museo do Mar de Marín, que custodia en su casa miles de fotos de la actividad pesquera en caladeros de Canadá, en Gran Sol o Noruega durante el siglo XX, muestra su pesar por la tripulación del barco marinense. "A vida no mar é moi dura, é moi triste o que está acontecendo", subraya.

Sabe de lo que habla. "Eu empecei andando ao mar en 1965 e de aí fun a Canarias. Como alí se ganaban poucos cartos logo fun entre outros sitios a Canadá. O que ganas logo de traballar toneladas de peixe é sangue que suaches noite e día", relata.

Entre las aventuras y experiencias de su vida estos días revive su accidente en Terranova.

"Recordo saír de Marín facer unha ruta de catorce días para chegar á praia, que é como chamamos á zona na que preparamos os aparellos, e empezar a traballar con todo o mar cuberto de xeo", explica sobre la actividad en aguas canadienses. "Ti largas un aparello, un arte de pesca e ese peixe que che entra hai que elaboralo. Mentres ti estás elaborando xa te vén enriba outra sacada. Se non escapas de elaborala tes que botala fóra".

En una ocasión en la que tenía que entregar unas bobinas de plástico de un barco a otro para embalar el pescado, sufrió un accidente. "Nese momento había mal tempo e ao facer mal unha maniobra amarrouse a zodiac e deu volta e afundinme no medio do xeo. Levaba botas, pantalón de augas, xersei gordo, patucos... As condicións de frío son tremendas", cuenta.

"Foi caer na auga e quedar teso. Non sei como fixen para subir e conseguir agarrarme a unha corda que levaba a zodiac. Collín o cabo, ateino á cintura e izáronme a bordo do barco. Cun coitelo cortáronme a roupa e empezaron a botarme alcohol. Logo botei auga quente... As mans quedáronme ennegrecidas e a cara tamén. Por pouco a palmo. Pouco despois, no mesmo momento no que eu estaba algo mellor xa o capitán me dixo: ‘Amigo, como estás, atópaste ben? Podes traballar? Pois nada, a seguir traballando’. E como esas hai moitas historias", dice José Antonio, con una profunda pena, insiste, por los compañeros que esta vez se quedaron en el agua.

lavida en altamar. La primera vez que se enroló para ir a Canadá cuenta José Antonio que se quedó impresionado por las millas y millas de hielo que le rodeaban . "Non vías o mar", relata.

"Cando saes atopas mar aberto e segues millas durante días ata que chegas á fronteira, que é onde empeza o xeo. Empezarmos a preparar o barco para poder largar a rede ao mar. Nestes barcos dormes á proa ou nos costados, e escoitas un ruído terrible".

El marinense cuenta cómo el barco al adentrarse en el mar helado va reduciendo la velocidad a la vez que los bloques de hielo golpean el casco.

"Cando entras no xeo o capitán baixa de doce a catro ou cinco nudos de velocidade e empezas a sentir golpes do barco contra o xeo. O barco leva un aparello na proa que se chama bulbo, que é como un nariz que vai rompendo o xeo de fronte, pero polos costados do barco (e estes teñen máis de 50 metros), o que fai é que vai rascando por todo o barco. No mesmo momento que chegas pensas que pode romper, xa non é ao primeiro que llo ‘raja’, nese momento tes medo".

Sin embargo, queda poco tiempo para sentir miedo, sostiene este marinero. "Despois, cando empezas a traballar o pescado, cansado como estás xa pode vir un golpe dunha das portas de ferro que pega contra o costado, que xa nin che preocupa o ruído".

Las bajas temperaturas de la zona, que llegan a oscilar entre -1 y -30 grados, unido a olas de hasta diez metros como las que se registraban ayer en la zona donde se hundió el Villa de Pitanxo y las largas jornadas de trabajo caracterizan la actividad pesquera en esta zona.

"Que se tes medo? Xa perdes o medo e perdes todo", dice José Antonio Pérez, "cando te ves nunha situación de perigo, que tes unha vía de auga xa te vén a adrenalina e toca espabilar para saír adiante", relata José Antonio. "Eu levei moitos golpes do mar. Desde estar facendo unha maniobra na cuberta e tirarte ao mar 15 metros de popa a proa, pero vas abaixo e cambias de roupa e volves outra vez a faenar. A vida no mar é así", concluye.