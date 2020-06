Os Fogos do Apóstolo lanzaranse desde "múltiples sitios" de Santiago

A pesar dos efectos e medidas de prevención da Covid-19, este ano Santiago contará cos seus tradicionais Fogos do Apóstolo, que se lanzarán, no entanto, desde "múltiples sitios da cidade" para que o público os goce "evitando aglomeracións".

Así o anunciou este luns o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo, que explicou que o vindeiro venres se darán os detalles deste espectáculo pirotécnico.

No entanto, avanzou que a intención do goberno municipal, dada a situación actual, é "estender" os fogos polos distintos barrios da cidade, de modo que poidan contemplarse sen aglomeracións.

"Unha decisión que está tomada é que se van a producir en múltiples sitios, para que toda a cidade poida gozar deles evitando aglomeracións", dixo o rexedor, un lanzamento que "exclúe a Praza do Obradoiro".

Este último punto, con todo, non é novo, xa que con anterioridade á pandemia anunciouse que o espectáculo pirotécnico non volvería a esta praza para preservar a restauración tanto da Catedral como do Pazo de Raxoi.

A maiores, e de acordo coa directriz de evitar aglomeracións, os fogos lanzaranse este ano desde distintos puntos "co obxectivo de que todos os poidan gozar desde as súas casas e desde as prazas, as rúas e os parques da cidade".