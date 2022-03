La flota gallega parará a partir del 21 de marzo, a no ser que el Gobierno ponga sobre la mesa alguna respuesta satisfactoria a las peticiones del sector, que se ve acorralado por la escalada brutal del precio de los carburantes.

Así lo acordó el pasado sábado la Federación Gallega, si bien todo dependerá de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reaccione a tiempo. Para ello, la Federación Nacional de Cofradías ha solicitado una reunión y la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha accedido a reunirse con los representantes del sector este martes, 15 de marzo.

Así lo explicó el domingo José Manuel Rosas, presidente de la Federación Provincial de Pontevedra, quien precisó que lo que plantean los portavoces de la flota gallega y del resto del Estado son medidas compensatorias de aplicación directa que les ayuden a capear los elevadísimos costes que están soportando desde hace semanas a causa de la subida constante del precio del gasóleo.

De momento, el Ministerio está dejando la pelota en el tejado de la Unión Europea y prefiere que sea en Bruselas donde se decida sobre las posibles ayudas. Pero esta respuesta no convence a las cofradías, que ya han advertido de que habrá un paro general de la flota a partir del día 21 si la situación no cambia de rumbo.

"É inviable seguir traballando con estes custes", indicó Rosas. "Hai barcos de aquí da ría que teñen que facer sete ou oito millas de ida e outras tantas de volta, máis o que gasten ao botar os aparellos. Cos prezos do gasóleo como están, é inasumible. E se tes que desprazarte a outras comunidades como Asturias ou Cantabria, a ruta xa che vale máis do que vas pescar", añadió.

"A idea é que, se non hai acordos nin novedades, o 21 se produza un parón xeral a nivel de toda Galicia e do resto, porque non debemos ir uns por un lado e outros por outro, pero dependerá de cada un", sentenció José Manuel Rosas.

En las últimas semanas, el precio del gasóleo prácticamente se ha duplicado en todos los surtidores que abastecen a la flota de los puertos de la provincia. Y este enorme sobrecoste se añade a otros problemas que ya arrastraba el sector, como el encarecimiento de los servicios de gestoría a los que recurren muchos barcos.

Efecto dominó. Pendientes del transporte por carretera: "Se para, é un aliciente máis para amarrar"

Además de esperar el resultado de la reunión con la secretaria general de Pesca, la flota también está muy pendiente de lo que haga el sector del transporte. Si este hace huelga, es un aliciente más para que los barcos se queden amarrados.

"O mercado local non é capaz de absorver toda a pesca da nosa flota, así que, se non hai transporte por estrada, toda esa mercancía quedaría parada e sen saída", explicó este domingo el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y patrón mayor del pósito de Bueu, José Manuel Rosas.

La patronal Europêche advierte de que hay riesgo de falta de suministro de pescado si no se aportan soluciones

De momento, ya ha habido varios amarres parciales en zonas de Galicia (principalmente en la costa lucense), así como en Asturias y Andalucía. En el litoral gallego, a los problemas derivados del precio del gasóleo se sumó el temporal de esta semana pasada en el mar, de ahí que fuesen varios los barcos que optaron por quedarse en puerto.

Por su parte, armadores y cofradías han alertado del "colapso" de la pesca si no se toman medidas frente al alza del gasóleo. La patronal Europêche advierte de que hay riesgo de falta de suministro de pescado si no se aportan soluciones.