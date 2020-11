"Fixéronme o test da covid, e agora que?"

Unha das cousas que trouxo consigo o coronavirus foron as dúbidas e as incertezas. Este sábado Sanidade quixo contribuir a frear esas inquedanzas coa creación dunha infografía na que se detalla de xeito visual todo o protocolo correspondente aos feitos posteriores á realización dun test da covid.

QUEN LLE VAI A COMUNICAR O RESULTADO?

- Resultado positivo: Chamada telefónica do seu médico de familia.

- Resultado negativo: SMS

- Contacto estreito: A Central de Seguimento de Contactos

QUEN LLE VAI REALIZAR O SEGUEMENTO?

- Covid positivo: O seu Centro de Saúde

- Contacto estreito: A Central de Seguimento de Contactos

CANDO DE SE DÁ A ALTA?

- Paciente infectado covid positivo: Será comunicada polo Centro de Atención Primaria

Sintomáticos : Polo menos dez días de illamento dende o inicio dos síntomas, os últimos tres días sen síntomas e sen tratamento para a infección

: Polo menos dez días de illamento dende o inicio dos síntomas, os últimos tres días sen síntomas e sen tratamento para a infección Asintomáticos: Dez días de illamento dende a data da proba

- Persoa contacto estreito: Será comunicada pola Central de Seguimento de Contactos

Alta aos dez días: Con realización PCR negativa do día dez

Con realización PCR negativa do día dez Alta aos catorce días: Sen a realización PCR do día dez

Ademais, a infografía tamén indica aspectos a ter en conta como: se alguén é coidador dunha persoa covid positivo, as condicións de illamento, as condicións de corentena, os obxectivos da corentena, as medida habituais para frear o virus e os teléfonos de contacto para dar conta de problemas ou dúbidas.