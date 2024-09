"Fixen prendas con la de pelo de varios animais como can, raposo e cabalo"

Cóntenos como lle deu por comezar a tecer con pelo de can…

Pois teño un can de palleiro na casa e cada ano hai que cepillalo porque lle cae o pelo. Entón, un día deume por gardar ese pelo e pensei en fialo para facer la, igual que se fose dunha ovella. Fixen todo o proceso e, ao final, conseguín la do can e fixen un chal.

Como fixo para ter pelo suficiente para facer o chal?

Foron tres anos recollendo pelo dúas veces ao ano, na primavera e no outono. Pero tamén hai xente que me axuda, traéndome pelo do seu can.

Outras razas

Probou con algunha outra raza de can, a parte desta?

Si, teño feito tamén la de pelo de border collie, de pastor alemán... Teño unha amiga que é perruqueira canina e cando ten pelo, tamén mo dá.

Que prendas fixo?

Fixen moitas prendas de todo tipo como calcetíns, gorros... igual que con calquera outra la, pero tamén cheguei a facer pulseiras e cabeleiras para os bonecos que tamén fago. E teño unha amiga rusa á que lle fixen un xersei, que debe de ser o único que hai en Galicia feito con pelo de can.

Como tece esta la?

Tecina tanto nun tear de alto lizo como calcetándoa con agullas.

É máis fácil traballar cuns pelos de can que con outros?

Si, hai diferenzas. O do can de palleiro é curto e resulta máis difícil de fiar. Canto máis longo é o pelo, máis rápido é o proceso. Co de border collie, por exemplo, trabállase ben.

Será máis traballoso o pelo de can que a la de ovella...

Si, isto dá moito traballo. Xa che digo... tres anos cepillando o can para ter suficiente lá! E despois hai que lavalo, escarpizalo, cardalo, fialo e tecelo.

Que tipo de tecido quenta máis: a la de can ou a de ovella?

O pelo de can ten moitas vantaxes: é antialérxico e non crea polilla. As prendas de la de ovella tes que coidalas máis. En canto a quentar..., a la que se saca do can tamén quenta moito.

Tempo

Canto tempo lle leva facer un xersei con pelo de can?

Moito, varios meses, iso tendo xa o pelo recollido. Senón, anos. O imprescindible é xuntar o pelo de can. Despois é o mesmo proceso có da la de ovella, un pouco máis difícil, pero é igual. E calcétase tamén como se fose calquera outro tipo de la.

Outros animais

Pensou noutros animais para aproveitar tamén o seu pelo para sacar la, ademais dos cans?

Si, fixen tamén la de raposo, de cabalo e de cabras rusas.

Conseguir a la de raposo non debe de ser moi doado...

Saqueina dunha amiga que gardaba un chaveiro de seu pai feito cunha cola de raposo. Iba tiralo ao lixo e eu pedinllo, desfíxeno, collín o pelo e fieino. E con esa la fíxose un collar. Varias pezas miñas, feitas con la de ovella galega, acabaron nas pasarelas de moda.

E como lle foi coa la de cabalo?

É moi difícil de manexar porque o pelo do cabalo é moi duro, non torce ben para fialo.