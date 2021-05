A Fiscalía recorre ao Supremo o fallo que anulou a condena a Audasa a devolver as peaxes

A Fiscalía Provincial de Pontevedra presentou recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra a sentenza que anulou a condena a Audasa a devolver as peaxes aos usuarios da AP-9 afectados polas incidencias xeradas polas obras na ponte de Rande, e que ocasionaron numerosas retencións.

En concreto, solicita á sala do civil do Supremo, por interese casacional, que anule o fallo recorrido da Audiencia Provincial de Pontevedra e dite outra sentenza no sentido proposto na demanda orixinal.

Os demandantes (a Fiscalía, Adicae, a asociación En Colectivo e varios particulares) sostiñan que a empresa incorreu nunha práctica abusiva prohibida pola Lei de Defensa dos Consumidores e Usuarios ao cobrar integramente a peaxe a pesar das retencións e os problemas causados polas obras.

A Audiencia aceptou a finais de abril o recurso da concesionaria e considerou que, cando a normativa de consumo inclúe como obxecto de control de abusividade "as prácticas contractuais non negociadas individualmente", ten en conta unha realidade diferente á deste caso, no que se axuizan as condicións fixadas para a explotación dunha concesión administrativa.

Nese sentido, o tribunal provincial entendeu que non poden incluírse no concepto de "prácticas abusivas" as incidencias relacionadas co cumprimento do contrato de uso da autoestrada, e considera que non existe unha relación directa entre o pago da peaxe e as condicións nas que se presta o servizo.

CONTROL DA CONCESIÓN

Segundo sinalan os xuíces, a peaxe é fixada pola Administración en función de diversos criterios, como prezo polo uso dun servizo público, neste caso, xestionado pola concesionaria da autoestrada. Por tanto, os tribunais civís non poden exercer un control de razonabilidad sobre as condicións da concesión, nin poden controlar a determinación do prezo.

Tal e como se recolle na sentenza, o prezo que pagan os usuarios da AP-9, por tanto, "non retribuye, en proporción e equilibrio perfectos, a circulación segura e fluída no tramo correspondente".

Ademais, engadiron os maxistrados, a obra "desenvólvese baixo a vixilancia e control da Administración" e, por tanto, "non é función dos tribunais civís o examinar a bondade dos acordos relativos ao contrato de concesión, a valoración de se procede a redución das peaxes, en función das condicións en que se presta o servizo, o acordar o seu aumento con carácter extraordinario ou incidir na duración do prazo da concesión".

A Audiencia entende que "non existe unha relación directa entre a concreta prestación do servizo a cada usuario e a peaxe que paga", e insiste en que o importe da taxa ten un sistema de fixación global, no que se teñen en conta "intereses económicos varios" e factores como o tempo de concesión.