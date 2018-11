O xuízo coñecido como dos Miguelianos chegou á súa última sesión. Todas as partes elevaron a definitivas as súas peticións e o Ministerio Fiscal ratificouse na súa petición de 66 anos de prisión para Miguel Rosendo por un delito de asociación ilícita, 12 contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual –un de agresión sexual continuado e dúas de abuso sexual continuado–.

O fiscal tamén se ratificou nas súas peticións para os outros seis membros da Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo. Para Ivana Lima, Belén Esmerodes, José Carlos Acebedo e Iria Quiñones mantén que sexan condenados a dous anos de prisión por asociación ilícita. No entanto, para os acusados –e tamén considerados vítimas– Esteban Riobó e Dores Espiñeira o Ministerio Fiscal reduciu a petición de pena a 11 meses de prisión e 12 meses de multa a razón de seis euros cada día, un total de 2.160 euros.

Así mesmo, o fiscal pide que se aplique a "liberdade vixiada" como medida de seguridade e "tratamentos externos" para que sexan asistidos psiquiatricamente xa que aprecia neles "eximentes incompletas de afectación da capacidade intelectiva e volictiva", é dicir, da decisión e a vontade.

A Fiscalía pide liberdade vixiada para os acusados considerados vítimas, pero mantén a solicitude de prisión para o líder

A acusación particular, pola súa banda, mantén a súa solicitude de prisión para o líder da Orde, ao que considera autor de delitos de agresión sexual, coaccións, lesións psíquicas, contra a integridade moral e estafa ou apropiación indebida.

O avogado de Miguel Rosendo, Marcos García Montes, apuntou á saída do xuízo este xoves que a redución da Fiscalía correspóndese cun "acordo" entre estes dous acusados co Ministerio Público. "Crónica dunha morte anunciada", sinalou Montes en referencia a que xa advertira desta cuestión ao comezo do xuízo.

CAPACIDAD VOLICTIVA. Pola súa banda, a avogada da acusación particular, Ana Reguera, sostivo que non ten constancia de ningún acordo e que considera que o fiscal foi "coherente coa proba practicada" xa que se constatou durante o xuízo que estes dous acusados "teñen a capacidade volictiva totalmente afectada".

Na vixésimo novena sesión do xuízo dos Miguelianos, antes das conclusións, terminou a proba documental. Prestaron declaración dous peritos propostos pola acusación que avaliaron psquiátricamente a "12 denunciantes" que foron vítimas de "técnicas de persuasión coercitiva" e concluíron que catro deles padecen "tensión post traumática", outros catro un "trastorno psicopatolóxico derivado da pertenza ao grupo" e que catro deles non mostran unha "psicopatoloxía activa".

Dous peritos concluiron que 12 denunciantes padecen consecuencias psicolóxicas

Sobre as persoas que relataron ser vítimas de abusos sexuais, estes peritos sostiveron que non detectaron "signos compatibles coa simulación ou a distorsión" nos seus relatos. Á súa vez, aseguraron que aprecian "coherencia entre o relato e a resposta emocional" de todas as persoas que analizaron.

"ABUSOS SEXUALES". Estes peritos expertos en psiquiatría e psicoloxía social manifestaron que se produciron "abusos sexuais, espirituais, morais e colaterais" na Orde. De feito, detallaron que houbo "abusos sexuais con contexto espiritual" que supoñen unha "perversidade na comunicación" e unha "instrumentalización das persoas" que "fomenta" a "disociación". "Convéncense de que iso non é sexo e que non o fai por eles", apuntaron.

Ambos os peritos concluíron que a pertenza aos Miguelianos produciu unha "desestabilización completa" destas persoas que "lles deixa sumidos no caos e a confusión durante anos". No seu informe, do que se ratificaron en sala, afirman que na igrexa católica "pode haber derivas sectarias".

Así mesmo, unha xinecóloga proposta pola acusación manifestou que realizou unha "exploración completa" a dúas relixiosas e concluíu que non mantiveran relacións sexuais en ningún caso. Tamén testificaron peritos que analizaron toxicolóxicamente unhas pezas de roupa entregadas por unha das supostas vítimas de abusos sexuais nas que "non se atoparon mostras de seme humano", segundo concluíron.

Na mesma liña, o Garda Civil especialista en bioloxía do servizo de criminalística do Instituto Armado que declarou sobre as mostras recollidas en diferentes localizacións da denominada Casa Nai da Orde, no municipio pontevedrés de Mougás, concluíu que "non houbo seme en ningún dos indicios".

DECLARACIONES FISCALES. Antes das conclusións tamén testificaron dous inspectores de Facenda que sinalaron que non hai "coherencia" entre os "ingresos en efectivo nas contas" de Miguel Rosendo e as "declaracións fiscais de ingresos". En concreto, un dos peritos precisou que a renda do ano 2009 do líder dos Miguelianos contén "ingresos en efectivo sen orixe coñecida" por valor de "294.000 euros".

O vindeiro martes, día 27 de novembro, as partes presentarán os seus informes finais e a causa quedará vista para sentenza. O 11 de decembro cúmprense catro anos da prisión provisional de Rosendo, a sentenza deberá chegar antes desta data ou o líder dos Miguelianos quedará en liberdade, aínda que se lle poidan aplicar medidas cautelares.