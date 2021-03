Piden 16 anos de prisión por pagar a unha menor para manter encontros sexuais

Un acusado de pagar a unha menor para manter encontros sexuais enfrontarase a unha petición depor parte da Fiscalía nun xuízo que se celebrará este mércores a porta pechada na sección sexta dacon sede en Santiago.Segundo trasladaron fontes xudiciais, no marco da causa, que procede do Xulgado de Instrución número 1 de Santiago, o procesado, ao que se acusa dunserá xulgado por, presuntamente, pagar apara manter encontros sexuais con ela.Nun auto, a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña explicou que o Ministerio Fiscal solicitou a celebración do xuízo oral a porta pechada e sen publicidade paraasí como que se adopten medidas para preservalos en relación ao modo no que deba prestar declaración na vista.O tribunal considerou que os feitos axuizados "son particularmente graves" debido a que "incumben á. Deste xeito, concluíu que a natureza e as circunstancias dos mesmos poden "xerar repercusións graves" sobre a nena, polo que resulta necesario "salvagardar os seus intereses".Por iso, prohibiu a divulgación e a publicación de información que poida permitir ou sospeitar a identidade da vítima e a obtención, divulgación e publicación de imaxes súas ou dos seus familiares. Ademais, ordenou que o xuízo se celebre a porta pechada e que sedurante a declaración da primeira.