A Fiscalía dá "por desarticulada case ao completo" Resistencia Galega

A banda terrorista Resistencia Galega está considerada "desarticulada case ao completo" pola Fiscalía Xeral do Estado, despois de que en todo o ano 2019 "non se rexistraron accións terroristas" por parte deste grupo. É máis, segundo se desprende do Informe Anual do Ministerio Público publicado este luns, non cometeu ningún atentado desde o artefacto explosivo detonado no Concello de Baralla (Lugo) en 2014.

De acordo co documento de Fiscalía, dado a coñecer con motivo da apertura do ano xudicial 2020/2021, o labor policial e xudicial "produciu unha importante diminución" nas "estruturas operativas" de Resistencia Galega, que se deu a coñecer no 2005.

No entanto, no mesmo Informe Anual, recollido por Europa Press, sinálase que "a pesar da debilidade mostrada" pola organización, esta "continúa representando unha ameaza". Así, lembra as detencións dos "máximos responsables" do grupo, que se produciron en Vigo o 15 de xuño de 2019 --tres por un delito de pertenza a organización terrorista, un por colaboración con organización terrorista e outro por danos a vehículos--.

"Tras esta operación dáse por desarticulada case ao completo a organización", engade a Fiscalía Xeral do Estado.

Actualmente, hai oito persoas -dous máis que no informe do ano anterior- que cumpren penas de prisión pola súa vinculación a Resistencia Galega, dos que cinco se consideran integrantes do denominado Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CPIF).

Cabe resaltar, sinala tamén Fiscalía, que o grupo non emitiu ningún comunicado nin editou ningún número da súa revista, 'A Guerrilheira', desde 2016. Nesta publicación, recolle o documento, tratábase de "concienciar ao independentismo radical de que a loita armada era un instrumento necesario para alcanzar unha Galicia independente".

Terrorismo anarquista

Á parte da acción de Resistencia Galega, o Informe Anual da Fiscalía Xeral do Estado recolle a detención dunha persona en Lugo por un delito de atentado contra axentes da autoridade dentro do chamado "terrorismo anarquista", que en toda España opera a través de accións individuais e grupos adheridos á Federación Anarquista Informal/Fronte Revolucionaria Internacional (FAI/FRI).

Os obxectivos atacados en 2019 en todo o Estado foron principalmente caixeiros automáticos, entidades bancarias, vehículos de inmobiliarias e empresas de seguridade, así como vehículos e motos eléctricas de aluguer de empresas dedicadas a iso, sedes de partidos políticos e igrexas.

Aínda que a actividade violenta o ano pasado, destaca Fiscalía, "se focalizou en Madrid e Barcelona", hai outras áreas xeográficas onde se achan actualmente "os principais focos de activistas insurreccionais, tendo incidencia en cinco ocasións na Coruña".

Concretamente, ademais dunha persona detida en Lugo, rexistráronse na Comunidade galega catro accións contra a propiedade -tres en Santiago e unha na Coruña-, e unha quinta contra a propiedade pública en Santiago.