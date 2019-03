O fiscal mantén a petición de tres anos e medio de cárcere para Tania Varela

A Audiencia de Pontevedra acolle este martes a segunda e última sesión do xuízo contra a narcoletrada Tania Varela. A xornada tivo como fío condutor a declaración do exsocio da cambadesa en Promocións Rialto e o testemuño de Karim Mallot, enviado do cártel colombiano asociado con David Pérez Lago.

O suramericano recoñeceu encontros coa letrada. O fiscal preguntoulle a que viña a Galicia en 2006, ao que contestou que "eu estiven procesado por tráfico de drogas. Á marxe diso eu non ía alí a máis nada".

As partes emiten a última hora da mañá do martes os informes definitivos, nos que o fiscal mantén punto por punto a súa acusación e a súa petición de pena de tres anos e medio de cárcere por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico. As autoridades descubriron uns 300.000 euros de desfasamento nas súas contas nos meses previos á súa detención en relación cun gran alixo de cocaína.