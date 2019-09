Finaliza con 57 propostas aprobadas un DEA sen grandes consensos

Os grupos parlamentarios puxeron fin este venres á celebración do debate de política xeral de 2019 cunha sesión de votacións na que, a pesar de saír adiante un total de 57 propostas de resolución, non foron capaces en porse de acordo nas principais cuestións que afectan á realidade galega.

Xunto a 33 das 40 iniciativas rexistradas polo PPdeG que foron aprobadas sen modificar, o pleno da Cámara autonómica apoiou tres propostas íntegras do Grupo Mixto e unha do Grupo Común da Esquerda.

Así mesmo, o grupo maioritario permitiu as emendas sobre sete das súas iniciativas, seguido por un Grupo Mixto que viu como os populares permitían co seu voto a tramitación de seis das súas propostas e un adicional resultado dun consenso co PSdeG.

Os socialistas e o BNG lograron o voto favorable para tres das súas propostas tras as negociacións co PPdeG, que tamén transaccionaron unha resolución presentada polo Grupo Común da Esquerda.

Tan só nove destes acordos saíron adiante por unanimidade, unha cifra maior que en anteriores ocasións, aínda que todos eles tratan de cuestións menores, relacionadas -entre outros temas- cos labores a seguir desde a Xunta con motivo do Brexit, os investimentos en ferrocarril e mobilidade pendentes en Galicia, o uso de pesticidas e a distribución da superficie agraria ou as infraestruturas deportivas.

Podería conseguirse unha unanimidade a maiores de non ser por un erro do Grupo Mixto que votou en contra dunha proposta orientada a reforzar os órganos xudiciais en Galicia.

Axiña que se deron conta do seu erro, os deputados de En Marea quixeron cambiar o seu sentido do voto para sumarse ao apoio que deran o resto de grupos pero xa era tarde pois os servizos xurídicos non llo permitiron.

Si houbo consensos parciais en temas de actualidade, entre eles a reclamación ao Estado dos 700 millóns de euros que debe a Galicia, que foi tratada polo Grupo Común da Esquerda e polo PPdeG nas súas resolucións, pero que non conseguiu sumar a esta causa -con senllas abstencións- ao BNG e a un PSdeG que discrepou do importe da débeda.

Os socialistas si chegaron a acordos noutros temas de Estado cos populares, a quen deron o seu apoio nas iniciativas relativas á condena da situación que se está vivindo en Venezuela e co rexeitamento da violencia con fins políticos, que aludía expresamente ao independentismo catalán e galego e que os comúns rexeitaron, á vez que o BNG e o Grupo Mixto se abstiveron.

O grupo maioritario non foi capaz de xerar consensos tampouco na súa proposta sobre igualdade e loita contra a violencia de xénero, xa que, tras as conversacións erradas na tarde de onte, quedouse só na súa condena das actitudes "negacionistas" da violencia sobre a muller por equiparalas con "os intentos de patrimonializar" a causa feminista.

Deste xeito, o último debate da lexislatura seguiu a pauta xeral dos celebrados anteriormente e deixou patente a división existente entre os grupos con representación na Cámara.

O debate presentábase como unha contraposición entre a situación de Goberno autonómico e o estatal e este foi un aspecto tamén notorio nas resolucións posto que varias delas están orientadas a esixir que o Estado cumpra os seus compromisos con Galicia.

De feito mesmo os populares, en solitario sacaron adiante unha proposta orientada a reconducir a relación entre ambas as dúas administracións seguindo o principio de lealdade institucional que debe rexer entre ambos os gobernos.

Ademais das propostas formuladas polos populares en relación ao Estado, a maioría parlamentaria tamén deu luz verde á petición dun plan de investimentos e modernización sobre o ferrocarril galego (BNG) e á conexión dos portos galegos co corredor atlántico de mercadorías, xunto á demanda da aprobación inmediata do estatuto do consumidor electrointensivo (Grupo Mixto).

As votacións dos acordos seguiron o reflexo do ton dos días de debate e puxeron de manifesto que os grupos con máis coincidencias durante estas xornadas foron o Grupo Mixto de Villares e o PPdeG.

Os representantes populares e os de En Marea evidenciaron un ton máis conciliador que o que mantiñan cando o catro parlamentarios que agora están no mixto seguían en alianza cos representantes de Unidas Podemos en Galicia.

Esta situación posibilitou que os de Villares, o grupo de menor representación na Cámara fose, con todo, o grupo da oposición que máis proposicións conseguiu sacar adiante xa que os populares apoiaron nove do seu propostas -tres de forma directa e outro seis transaccionadas-.