Así te contamos el debate a cinco, minuto a minuto

El formato, con cinco participantes, condicionó el ritmo del debate en la CRTVG, al que por momentos faltó tensión si bien fue más intenso en la parte final. La disputa entre Isabel Faraldo, Marta Lois, José Ramón Gómez Besteiro, Ana Pontón y Alfonso Rueda, fue en general poco clarificadora y se acabó polarizando entre el candidato del PP y la del BNG, al igual que la campaña en general. Sobre ella dio a conocer este el CIS una nueva encuesta, contradiciendo al resto de las publicadas hasta ahora, que no garantiza la mayoría absoluta al PP y da a la izquierda opciones de gobierno con un BNG al alza y un PSOE estancado.

Final tras dos horas de debate

Acaba un debate electoral clave para las elecciones autonómicas que fue de menos a más y en el que hubo nervios,propuestas y acusaciones cruzadas. Así te lo contamos.

Minuto de oro

⏳ Los candidatos hacen su último alegato. Empieza Isabel Faraldo: "Son coma ti", enfatiza la candidata de Podemos. Marta Lois pide "votar con entusiamos e alegría". Gómez Besteiro pide "confiar no Partido Socialista: fagámolo de novo". Pontón, en su turno, pide ser presidenta para liderar un "proxecto e construír Galicia". Rueda: "Se queres un presidente que te engane, non me votes, pero se queres un presidente que axude a que Galicia siga avanzando, entón si, conto co teu voto".

Tercer bloque: modelo institucional, pactos y gobernanza

🗣 Rueda, sobre Besteiro | El popular ironiza sobre los últimos puestos que desempeñó el socialista: "Vostede estivo en tantos cargos nos últimos meses... o último aínda non o deixou".

🏭 Alcoa | Isabel Faraldo (Podemos) vuelve a pedir un compromiso para intervenir la planta de San Cibrao.

🚧 AP-9 | Es uno de los temas recurrentes. Pontón recuerda que Aznar prorrogó la concesión de la autopista.

🗣 Gómez Besteiro | El socialista apunta que vienen "anos decisivos" y apuesta por "un financiamento autonómico" que tenga en cuenta con la "singularidade de Galicia". Al volver a prometer la gratuidad de la AP-9, Rueda le recuerda la última subida de los peajes "hai un mes". El candidato del PSdeG anuncia un inminente acuerdo sobre las competencias de litoral.

🗣 Marta Lois | "Sumar Galicia é unha forza ambiciosa, con políticas transformadoras como demostrou no Estado", sostiene la candidata de Sumar, que acusa al PP de tener los "medios secuestrados".

👅 Nuevo enfrentamiento entre Rueda y Pontón | El popular lee en el programa del BNG el apartado sobre política lingüística para acusar a la nacionalista de mentir: "Isto é o que queren vostedes facer co galego". Después Rueda mostró una foto mientras afirmaba que el BNG "apoia a etarras", lo que calentó el debate.

BNG+Bildu+ERC. Repetirase esta coalición da vergoña nas Eleccións Europeas deste ano?#DebateCRTVG pic.twitter.com/jio017BqLV — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 5, 2024

🗣 Ana Pontón | La líder del BNG promete "reclamar todas as competencias pendentes", empezando por las del litoral o tráfico. También quiere "máis autogoberno financeiro". Pontón acusa a Rueda de no reclamar ninguna para Galicia. Sobre el modelo territorial, la sarriana pide que Galicia "teña voz propia no Estado".

🗣 Isabel Faraldo | La candidata de Podemos cita varios casos de corrupción, como el Campeón, y apuesta por un gobierno progresista para reclamar competencias para Galicia.

🗣 Besteiro | El socialista inicia el último bloque. Promete conseguir a "gratuidade" de la AP-9 y pone en valor lo que podría conseguir con Moncloa para Galicia. "Conseguín máis en tres meses ca vostede en anos", espetó. Echa en cara a Rueda que el PP votase en contra de la revalorización de las pensiones y la subida del SMI. Y el popular se defiende alegando que iba en medio de otras medidas.

Los cinco candidatos, en el debate de la CRTVG. PEPE FERRÍN

Segundo bloque: política social

👅 Enganchón por el gallego | Pontón acusa a Rueda de "seguir detrás da pancarta contra o galego" y el popular contesta: "Vostede leva no programa o monolingüismo".

🗣 Alfonso Rueda | El popular defiende los avances de la sanidad gallega, presume del calendario de vacunación y afirma que la falta de médicos es algo "xeralizado" en toda España. El candidato del PP incendia a sus adversarios al aseverar que la manifestación del domingo por la sanidad pública estaba "claramente politizada".

É un ORGULLO que en Galicia 👇



✅ Os nenos teñan o calendario de vacinación máis completo de España.



✅ O ensino infantil sexa 100% de balde.



✅ A matrícula universitaria vaia ser totalmente gratuíta.#DebateCRTVG #GaliciaFunciona pic.twitter.com/tGjB8VuuwM — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 5, 2024

🗣 Marta Lois | La candidata de Sumar pide subir los impuestos "aos millonarios" para impulsar las políticas sociales. Propone un sistema gallego de cuidados y que el servicio de ayuda a domicilio sea público.

"O debate é a quen subirlle os impostos. Ímoslle subir os impostos ós millonarios, e lle imos baixar os impostos á maioría de galegos e galegas que bo esforzo fan traballando cada día.



A tranquilidade é para reforzar os servizos esenciais do noso país".



💙 @MLoisgonzalez… pic.twitter.com/Ufp5U8UPJn — Sumar Galicia (@sumargalicia) February 5, 2024

🗣 Gómez Besteiro | También centra su intervención en sanidad. Tras repasar la situación en Atención Primaria o Salud Mental, dice que "un plan de choque" es más necesario que nunca. También acusa a la Xunta de no apostar por las residencias públicas, ante lo que Rueda le contraataca con la gestión de las residencias en la Diputación de Lugo.

✅ Ser atendido polo médico de cabeceira en menos de 48h

✅ Servizo de pediatría garantido

✅ Centros de saúde 100% abertos e saúde mental incorporada.



A aposta de @jrgomezbesteiro pola Atención Primaria#DebateCRTVG #DestaVaiBesteiro pic.twitter.com/VUaHLYh8sR — PSdeG (@PSdeG) February 5, 2024

🗣 Isabel Faraldo | La candidata de Podemos lamenta la situación de la sanidad pública y dice que no se construyen residencias públicas en Galicia.

🗳️ 18-F #DebateCRTVG

Esta foi a intervención da candidata de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, no segundo bloque dedicado a políticas sociais

Sigue aquí o debate en directo https://t.co/CvIB2CcsNT pic.twitter.com/RJBSfk6PQc — G24 (@G24Noticias) February 5, 2024

🗣 Ana Pontón | La aspirante del Bloque reduce a "propaganda" las actuaciones de la Xunta en este campo. Critica las listas de espera en Sanidad y promete aprobar la gratuidad de los libros de texto. Dice que, si es presidenta, se encargará directamente de las políticas de igualdad.

🗳️ 18-F #DebateCRTVG

Esta foi a intervención da candidata do BNG, Ana Pontón, no segundo bloque dedicado a políticas sociais

Sigue aquí o debate en directo https://t.co/CvIB2CcsNT pic.twitter.com/YuqpziMnTo — G24 (@G24Noticias) February 5, 2024

Las redes y el saludo de Pontón

El debate de la CRTVG ha arrancado con un fallo en la realización al no enfocar a la candidata del BNG, Ana Pontón, en el momento de la presentación. La realización tenía en cámara al socialista José Ramón Gómez Besteiro.

#DebateCRTVG #AgoraAnaPontón Comeza o debate sen enfocar as cámaras Ana Pontón no seu saúdo inicial. — Goretti S. Rei (@GorettiSRei) February 5, 2024

En las redes fue comentado el fallo. La alcaldesa de Santiago y miembro de la Executiva Nacional del BNG, Goretti Sanmartín, advirtió en su cuenta de X que "comenzó el debate sin enfocar las cámaras en su saludo inicial".

La anécdota: el candidato de Vox, fuera

El candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, se ha presentado a última hora de esta tarde frente a las instalaciones de la TVG para denunciar su "exclusión" del debate. "Les incomoda que hablemos de bajada radical de impuestos, inseguridad o imposicion lingüística", ha denunciado.

El aspirante de Vox a la Xunta denuncia su "exclusión" del debate frente a las instalaciones de la TVG https://t.co/0HizIj9oKh — Europa Press Galicia (@EPGalicia) February 5, 2024

Por eso, Díaz-Mella ha hecho un llamamiento a la "movilización permanente" de cara al 18F para que las urnas "den voz a Vox en el Parlamento de Galicia".

Primer bloque: políticas económicas y presupuestarias

🚧 AP-9 | La candidata del BNG dice que, como presidenta, lo primero que hará será pedirle a Pedro Sánchez "a gratuidade e rescate da AP-9". Y Rueda le replica que el Gobierno gallego mantiene congelados los peajes de las autopistas autonómicas.

📈 Prestaciones | Besteiro defiende la subida de pensiones y del salario mínimo del Gobierno de Sánchez y promete "máis emprego e dereitos".

👉 Cataluña | Rueda afirma que cada gallego va a pagar "400 euros" por la condonación de la deuda catalana.

🗣 Isabel Faraldo | La candidata de Podemos centra su primera intervención en la gestión de la crisis de los pellets. También hace referencia a Alcoa y pide a Rueda y Besteiro que se comprometan "a facer todo o posible para salvala" con una intervención. Faraldo proponer crear una empresa pública gallega para la gestión energética.

🗣 Ana Pontón | La nacionalista ataca a Rueda con las pérdidas de empleo en sectores clave. Alude a la emigración y cuestiona los datos del paro de la Xunta, que achaca precisamente a la pérdida de población. La candidata del BNG dice que, como presidenta, lo primero que hará será pedirle a Pedro Sánchez "a gratuidade e rescate da AP-9". Y Rueda le replica con que el Gobierno gallego mantiene congelados los peajes de las autopistas autonómicas.

Ana Pontón, candidata del BNG. PEPE FERRÍN

🗣 José Ramón Gómez Besteiro | El lucense, candidato del PSdeG, aprovecha que estamos en Entroido para decir que hay que "quitarlle a careta" a Rueda. El socialista cuestiona los datos económicos esgrimidos por el presidente de la Xunta y lamenta la pérdida de población.

🗣 Marta Lois | La candidata de Sumar es la segunda en hablar. Los turnos han sido acordadas. Confronta las políticas de empleo de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo con las de la Xunta y presume de la subida del salario mínimo interprofesional.

Marta Lois, candidata de Sumar. PEPE FERRÍN

🗣 Alfonso Rueda | El presidente de la Xunta y candidato a la reelección del PPdeG, es el primero en intervenir. Defiende las políticas económicas del Gobierno gallego y presume de una "Galicia que funciona". Promete ampliar las bonificaciones en el impuesto de Sucesiones para los "colaterais", familiares que heredan de hermanos, tíos, sobrinos, suegros y cuñados, entre otros. También ha afirmado que hay 30.000 empleos más en Galicia que en 2009 y que han subido los salarios.

Alfonso Rueda, el primero en intervenir. PEPE FERRÍN

🕤 21.30 horas: Arranca el debate entre los cinco candidatos a la Xunta de Galicia. Se divide en tres bloques temáticos y cada candidato tendrá siete minutos en cada uno de ellos. Al final, cada aspirante tendrá un minuto de oro. El primer bloque: políticas económicas y presupuestarias.

Foto de familia del debate

Los cinco candidatos posan antes del debate. PEPE FERRÍN

A falta de 15 minutos, todos los candidatos están ya en el plató y posan para la foto de familia del debate. Sus asesores ya los han dejado solos.

El plató, preparado

Cada candidato tendrá tandas de siete minutos por bloque. EP

Todos los candidatos, en San Marcos

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Xunta, Isabel Fajardo. PEPE FERRÍN (AGN)

La candidata a la Presidencia de la Xunta por Podemos Galicia, Isabel Faraldo, ha sido la primera en llegar a las instalaciones de la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), donde a partir de las 21,30 horas se celebra el debate a cinco de las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois. PEPE FERRÍN (AGN)

A las 19.52 horas, dos minutos después del horario previsto, la candidata del partido morado ha bajado de un taxi y se ha encaminado al hall de la sede del ente público, donde ha sido recibida por los moderadores del debate, Marta Darriba y Alejandro López.

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. PEPE FERRÍN (AGN)

A las 20.00 horas, también en taxi, ha sido el turno de la cabeza de lista de Sumar Galicia, Marta Lois. La llegada de los candidatos se realiza de forma escalonada, espaciados cada diez minutos.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón. PEPE FERRÍN (AGN)

El último fue el presidente de la Xunta y aspirante por el PPdeG, Alfonso Rueda, tras el socialista José Ramón Gómez Besteiro y la nacionalista Ana Pontón.

El candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda. PEPE FERRÍN (AGN)

La previa del debate

La Corporación Radio Televisión de Galicia (CRVTG) acoge este lunes, día 5 de febrero, el único debate electoral al que el presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, ha confirmado su asistencia. Una cita en la que participarán la líder del BNG, Ana Pontón, el aspirante socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, la candidata de Sumar de Galicia, Marta Lois, y la de Podemos, Isabel Faraldo.

Los detalles del encuentro fueron abordados por representantes del PPdeG, BNG, PSdeG, Podemos y Sumar en una reunión que se celebró el pasado 26 de febrero en la sede del ente público en San Marcos (Santiago). Vox se ha quedado fuera pese a los recursos presentados ante las juntas electorales gallega y central.

El CIS marca la jornada

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, no tendría garantizada la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del día 18, según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aunque el PP ganaría los comicios, la izquierda podría formar una mayoría alternativa gracias al empuje del BNG.

El muestreo concede al PP un voto estimado del 42,2% y entre 34 y 38 escaños (la mayoría absoluta está en 38); el BNG como segunda fuerza cosecharía el 32,9% y entre 22 y 26 representantes, en tanto que el PSOE se quedaría con el 20,1% y entre 13 y 15 diputados. Sumar lograría el 2,1% y entre ningún o un escaño, y Democracia Ourensana, también entre 0 y 1 (con el 0,4% de los votos).