Fin a la fuga de Rambo: cae en uno de sus robos en Valdoviño tras 10 meses huido en el monte

El Rambo gallego vuelve a estar cautivo. Alfredo Sánchez Chacón ingresó anoche en el penal de Teixeiro entre una expectación casi a la altura del personaje de ficción que le dio su seudónimo. No es para menos: desde su última estancia entre rejas, en la cárcel de Monterroso, han pasado diez meses en los que sobrevivió en los montes gallegos sin más efectos que una linterna, una tienda de campaña, un bastón y unas cizallas.

Una fuga de película en la que el veterano delincuente volvió a ganarse a pulso su cinematográfico sobrenombre y que finalizó este jueves de madrugada en la zona de Loira, en Valdoviño, donde fue capturado por tres vecinos, uno de ellos guardia civil.

Minutos antes, al filo de la una de la mañana, había intentado violentar la casa de dos de sus perseguidores con la intención, según él mismo confesó, de "coller algo de comida" porque tenía "moita fame". Pudo saciarla con el "bocata" y el "cacho de empanada" que le ofrecieron sus hospitalarios captores, según contó Laura, hermana de los dos hombres que salieron a la carrera tras Rambo, a los que se unió luego su vecino guardia civil. "O pobre tiña fame e deume pena", relata la joven, con benevolencia sobre quien intentó entrar en casa de su madre.

Fue la gusa lo que precipitó el arresto de Rambo. En las últimas semanas -desde finales de diciembre-, el hambre lo había llevado a irrumpir con asiduidad en las casas de la vecindad y exponerse más de lo aconsejable en un fugitivo. Sánchez Chacón llevaba prófugo desde el pasado abril, pero si bien en los meses más cálidos pudo subsistir con frutos recolectados de los árboles y hortalizas afanadas en huertos, además de algún que otro robo de comida en domicilios, la llegada del frío lo obligó a concentrar cada vez más sus visitas a propiedades ajenas.

Hasta el punto de que cundió la alarma vecinal -inclusive grupos de WhatsApp creados ex profeso para avisar de su presencia-, y muchos lugareños dormían ya con un ojo abierto, primero en los pueblos cercanos a las Fragas do Eume -donde se detectó su presencia en Navidades- y más recientemente en San Sadurniño y su último destino, Valdoviño, en una huida hacia el norte, monte a través, que fue completando de noche, cuando los caminos y corredoiras de la Ferrolterra rural se quedan totalmente a oscuras.

El día lo dedicaba, al parecer, a dormir y descansar en una tienda de campaña verde que, tal y como constató un cazador que se topó con él en una batida de jabalí en O Eume, se "camuflaba moi ben" entre los eucaliptales que abundan por la zona y que montaba y desmontaba cada día para luego cargarla a la espalda en una mochila. Aunque este hábito también se vio obligado a mudarlo a causa de la llegada del frío, pasando a cobijarse en casas abandonadas y alpendres sin uso.

El invierno hizo, en definitiva, que Rambo tuviera que aproximarse al resto de humanos para no sufrir tanto con las bajas temperaturas y el hambre. Y ese necesario acercamiento lo acabó poniendo a los pies de las autoridades, las mismas que no lograron localizarlo en diferentes rastreos en el monte pero sí darle alcance en la persecución de la madrugada de este jueves.

DETENCIÓN. Sánchez Chacón, de 63 años, cojea ostensiblemente, pero ello no resta valor a la gesta de su captura. Sus perseguidores sabían de sobra a quién tenían delante: un exlegionario que, sea más o menos rápido, es experto en lucha y tácticas de guerra como el veterano de guerra que encarna en el cine Sylvester Stallone y que, sobre todo, carga a sus espaldas con un asesinato, el del joven Manuel García Varela en Cuntis en 1997.

Por eso los dos hermanos, moradores en la casa en la que pretendió entrar, telefonearon a un vecino guardia civil, Manuel Vilela, quien, tal y como relató profusamente en una rueda de prensa convocado por el instituto armado, disparó "dos veces al aire" para intimidar a Rambo, sin ningún efecto.

El experimentado delincuente seguía su torpe huida y el agente fuera de servicio optó por reducirlo con su porra y la ayuda de sus dos vecinos, que se "echaron encima" de Chacón. Tras defenderse por un momento con su bastón, se rindió. "Xa me entrego", pronunció en la lengua gallega con la que lleva expresándose desde que llegó muy joven a Galicia procedente de Córdoba.

Una vez reducido y calmado, el hombre que tuvo en vilo a toda Ferrolterra en las últimas dos semanas mostró su lado más humano. "Tiña frío e metinme no voso galpón, cos vosos cans, que son moi bos", contó a los moradores de la vivienda en la que quería entrar. Y reconoció que minutos antes había intentado ir un paso más allá al tratar de entrar en la vivienda "por comida". "Teño fame", expresó, antes de que le trajesen el bocadillo y la empanada.

Cuartel y prisión. Con el estómago lleno, fue trasladado al cuartel de Ferrol, donde pasó su primera noche en la civilización en diez meses, y por la mañana era conducido a los juzgados de la urbe naval. Le informaron de que afronta los delitos de intento de robo en casa habitada y resistencia a la autoridad, a expensas del atestado por los diversos hurtos de comida de los que es sospechoso que se elaborará en los próximos días. No quiso declarar y, ya por la tarde, fue llevado a Teixeiro, donde, a la vista de su historial, a buen seguro será vigilado con lupa.

Le di cinco porrazos y él a mi con su bastón

"Estaba en cama cuando me avisaron. Me vestí rápidamente con el uniforme y cogí la reglamentaria [la pistola] y la defensa personal [porra o extensible] y salí a donde me dijeron", contó el agente Manuel Vilela en la rueda de prensa que la Guardia Civil convocó ex profeso al mediodía de este jueves para dar cuenta de la detención del delincuente más buscado en Galicia.

Residente a escasos metros de la casa que Rambo intentó allanar y amigo personal de los moradores de la misma, Vilela cuenta como, ya uniformado, salió al encuentro de los alertantes y vio "claramente" como se trataba de Sánchez Chacón, que huía del lugar lo rápido que su severa cojera le permitía .

"Disparé dos veces al aire, pero nada", relató el agente, quien optó entonces por "echarme encima de él y darle con la extensible, unas cuatro o cinco veces le daría". El exlegionario respondió al ataque con varios bastonazos, aunque "más para defenderse para que para atacarme", reconoce el agente, que explica que Rambo "se calmó enseguida y se entregó pacíficamente".

El superior de Vilela, el coronel Jambrina, tranquilizó a la población al asegurar que Chacón "es un hombre de 63 años que actualmente no era un peligro público".