A Cidade da Cultura complétase máis de 20 anos despois de colocarse a súa primeira pedra

A Cidade da Cultura acolleu este mércores o acto de inauguración do Edificio Fontán, co que se pon o broche ao complexo cultural proxectado no monte Gaiás polo xa falecido presidente Manuel Fraga e cuxa primeira pedra se puxo en febreiro de 2001, hai máis de 20 anos.

O sucesor de Fraga á fronte do PP e presidente da Xunta desde 2009, Alberto Núñez Feijóo, pechou un acto no que participaron numerosas autoridades, entre elas, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e cargos universitarios e de CSIC. No evento, Feijóo proclamou que o día de hoxe supón "a culminación dun soño".

"Hoxe é un gran día para Galicia", sentenciou, pola súa banda, Xosé Sánchez Bugallo, quen lembrou como se xestou o proxecto e como a aposta de Fraga foi determinante para fixar a localización da Cidade da Cultura, un complexo cuxa construción, lamentou, estivo acompañada "de críticas e incomprensións, algunhas demoledoras", polas que confesou sentirse "doído".

E é que o alcalde compostelán asegurou que hai proxectos "cun custo moito maior" que "desde Santiago sempre se apoiaron", á vez que chamou a sentirse "orgullosos porque un proxecto tan complicado e custoso chegue a bo porto". Felicitou a "todos" os que o fixeron posible e pediu remar agora para que este "gran investimento" sexa "rendibilizada" por "toda Galicia".

Após reivindicar a lema de "facer máis con menos" e lembrar que se paralizaron os edificios pendentes planificados inicialmente, Feijóo incidiu no papel que xogará o novo edificio –após 20 anos co foco nos proxectos construtivos– e a súa relevancia en investigación e para profundar no coñecemento sobre o patrimonio cultural.

O Fontán acolle o Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit), e será a sede de servizos transversais do tres universidades galegas –a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia e o Centro de Investigación sobre Patrimonio Cultural--.

A "OPORTUNIDADE" DE APROVEITAR A ESTRUTURA PREEXISTENTE. O Executivo autonómico sempre defendeu que o uso da estrutura preexistente da Cidade da Cultura representa "unha oportunidade" en termos de viabilidade económica, aforro e operatividade, unha idea que subliñou Feijóo e na que se incide no dossier repartido aos medios no acto deste mércores.

Nel arguméntase que levar a cabo este proxecto noutra localización implicaría un custo aproximado de 30 millóns de euros, tendo en conta a compra da parcela, a construción do edificio e os servizos técnicos que habería que activar e dos que xa está dotado o complexo do Gaiás.

Así mesmo, a Xunta tamén explicou que demoler a estrutura preexistente na Cidade da Cultura --que inicialmente se ía a destinar ao Teatro da Ópera-- tería un custo aproximado de 10 millóns de euros.