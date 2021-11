La fibra textil y la construcción en madera, pilares del desarrollo forestal

El forestal es uno de los sectores "con mayor potencial de desarrollo" y Galicia, en general, y la provincia de Lugo, en particular, tienen "capacidad para liderar ese proceso" que tiene como reto "generar más valor añadido". Así lo destacó el conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, durante una mesa redonda organizada por el Grupo El Progreso, en la que también participaron la responsable de márketing de la empresa de maquinaria forestal de Fazouro (Lugo) LogMax Iberia, Ana Hermida, y la representante del Grupo Ramón García de Mesía (A Coruña), que se dedica a la fabricación, diseño de carpintería de obra y ejecución de proyectos, Alba García.

Una de las iniciativas que podría contribuir a generar mayor valor añadido es la de la fábrica de fibra textil del grupo portugués Altri, que la Xunta de Galicia, según aseguró Francisco Conde, sigue considerando idóneo que se ubique en la provincia de Lugo.

"Nuestra visión es que la provincia de Lugo tiene un sector forestal muy maduro y que esto puede generar oportunidades desde el punto vista logístico, de desarrollo del propio sector, para el recurso…", afirmó el titular de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Altri es el socio industrial del consorcio Impulsa Galicia, integrado por la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama, que contempla la construcción de una planta que supondría una inversión de unos 800 millones de euros y que generaría unos 1.500 puestos de trabajo directos.

El conselleiro explicó que este ambicioso proyecto, que opta a los fondos comunitarios Next Generation, está actualmente en la fase de preingeniería y de búsqueda de la ubicación para la planta, que, según señaló, es "el paso previo a la tramitación administrativa y a toda la evaluación sectorial que hay que hacer para poder tener la autorización y para que Altri tome la decisión de invertir".

Francisco Conde: "Los Next Generation deben dar respuesta a los proyectos industriales transformadores y a las pymes y autónomos"

Esa planta tiene "unos requerimientos técnicos muy exigentes" pues precisa una superficie de más de 100 hectáreas, que esté próxima a un cauce fluvial por el proceso de captación y vertido. Francisco Conde apuntó que la iniciativa de la Consellería de Medio Rural de habilitar polígonos forestales contribuirá a agilizar este tipo de proyectos que requieren grandes superficies.

La idoneidad de la provincia de Lugo es porque produce un tercio de la madera que se corta en Galicia y la de esta comunidad autónoma supone a su vez casi la mitad de la de todo el Estado.

Uno de los emplazamientos que al parecer baraja Altri es A Mariña. Francisco Conde no concretó cuál podría ser esa ubicación, pero sí destacó que esta comarca es "un modelo de gestión forestal".

Ana Hermida, cuya empresa está asentada en Foz, uno de los municipios que se postula para acoger esa fábrica, aprovechó el foro para defender la conveniencia de que se instale en A Mariña porque supondría "un revulsivo" para la comarca debido a la crisis industrial que sufre por la amenaza de cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao y de aerogeneradores de Vestas en Viveiro, pues así podría tener además "un efecto compensatorio" pues "generaría una serie de puestos de trabajo que aportarían riqueza a la zona".

"A Mariña ofrece unas condiciones óptimas. Tenemos bosques de eucalipto y pino de punta a punta de la comarca, desde Ribadeo a O Vicedo. La planta tendría la materia prima a kilómetro 0", precisó la responsable de márketing de LogMax Iberia, que añadió que además "generaría un importante valor añadido y subiría el precio de la madera lo que repercutiría en los ingresos de los propietarios forestales y maderistas".

La industria textil y la forestal, un matrimonio bien avenido

Ana Hermida resaltó también la alianza entre la industria textil gallega y la forestal, pues, a su juicio, la primera "tiró" de la segunda "para amueblar sus establecimientos por todo el mundo" y ahora "va a ser vinculada para producir fibras textiles derivadas de recursos forestales".

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación coincidió en que el textil ha supuesto "un motor" para el desarrollo de la segunda transformación de la madera y del sector contract (aluminio, cristal...) "desde Inditex hasta el resto de marcas que trabajan en Galicia, como Carolina Herrera, Adolfo Domínguez...".

Ana Hermida: "A Mariña ofrece unas condiciones óptimas para la planta de Altri. Tendría la materia prima a kilómetro 0"

La fábrica de producción de fibras textiles que se ansía que se instale en la provincia de Lugo es una de las alternativas para que el sector forestal genere más valor añadido. Otra, que está más avanzada, es la construcción en madera. Los tres ponentes que intervinieron en la mesa redonda organizada por el Grupo El Progreso coincidieron en el impulso que supone para esta última la puesta en marcha en Coirós (A Coruña), a cargo de Finsa y Maderas Goiriz, de la planta de Xilonor, que es la primera de contralaminado (CLT) que funciona en Galicia.

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, recordó que a lo largo de los últimos años el sector se centró en Galicia en la primera y segunda transformación, que dijo que son ámbitos "muy maduros desde el punto de vista tecnológico, de diseño e innovación", pero reiteró que el reto es "seguir trabajando en los procesos de transformación que pueden permitir generar más valor añadido".

La construcción en madera, otra alternativa de futuro

"Hay que dar el salto para promover en Galicia un polo, un hub, de construcción en madera", dijo Francisco Conde, que destacó "el efecto multiplicador" que tiene en el precio destinar la madera a elemento estructural para edificar en vez de a pasta o a tablero.

A favor de Galicia para aprovechar esa oportunidad de negocio, según explicó el conselleiro, es que, gracias a Xilonor, ya tiene "industrializado el proceso de contralaminado". Ahora, a su juicio, toca promover entre los prescriptores (arquitectos e ingenieros) que se decanten por este material para la construcción y que la administración disponga de un programa que "traccione y favorezca la demanda de construcción en madera".

Francisco Conde hizo hincapié en el papel que desempeñan la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) y los proyectos pioneros promovidos por la administración autonómica, como el centro de salud construido en madera en A Laracha (A Coruña) y los que también tiene proyectados el Sergas en Porriño (Pontevedra), Abegondo (A Coruña) y Ourense o las seis viviendas sociales para alquilar que prevé el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Alba García: "Es un sector potente que tiene futuro y vienen años buenos, pero precisa un cambio de mentalidad del personal"

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación considera que es fundamental "el efecto demostrativo, incentivador y tractor" de la administración para que prospera esta línea de negocio.

"Tenemos la oferta y tenemos industrializado el proceso, que seguramente sería lo más complicado, pero Finsa ha tenido la visión de promover el proyecto. Ahora tenemos que incentivar la demanda porque es una enorme oportunidad para toda la cadena de valor", afirmó el conselleiro, que también resaltó la apuesta decidida por esta alternativa de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (Pemade) del Campus Terra de la USC y de empresas lucenses como Maderas Besteiro.

Francisco Conde recordó que, además del proyecto de Altri, también aspira a los fondos Next Generation el programa TechMadeira de Xera para impulsar la construcción en este material y llevar la digitalización y la innovación a las empresas forestales.

"Los Next Generation tienen que dar dos respuestas, una a los proyectos industriales transformadores y otra a las pymes y a los autónomos para que puedan abordar sus inversiones en digitalización, economía circular, innovación y tecnología", precisó.

Por su parte, Alba García puso como ejemplo la nave que ha levantado en madera su empresa en Ordes (A Coruña), que aseguró que es "un referente para las personas que acuden a visitarnos".

Esta joven es la tercera generación de la familia que hace casi medio siglo abrió la carpintería que fue el embrión de lo que hoy en día es el Grupo Ramón García, que tiene unos 540 trabajadores, de los que 220 se encuentran en la fábrica que puso en marcha hace siete años en México. Además cuenta con una delegación comercial en Miami, pues esta empresa acondiciona hoteles cinco estrellas y viviendas unifamiliares de alta gama en Estados Unidos, México y Venezuela, entre otros países.

Mientras, la responsable de márketing de LogMax Iberia, una empresa de Fazouro con una docena de empleados que es distribuidora oficial en exclusiva para España y Portugal de varias marcas de maquinaria forestal, aprecia que la tendencia de la construcción en madera en Galicia "va a más y se está consolidando" e incidió en el papel de Xera y el Clúster de la Madera en la formación de los prescriptores y en el beneficio que ofrece este material para la sostenibilidad.

La radiografía de un sector "maduro y sólido"

La fábrica de fibras textiles y la construcción en madera son dos de las principales iniciativas para que genere más valor añadido un sector que en Galicia es "muy sólido", según el diagnóstico que realizaron estos tres ponentes.

Ana Hermida considera que es "un sector referente y estratégico en el presente y lo va a ser más en el futuro" porque factura unos 2.200 millones de euros anuales y crea unos 20.400 empleos, además de generar unos ingresos a "un nutrido número de propietarios de fincas", de "contribuir a frenar el cambio climático porque los árboles son puros atrapadores de CO²" y cuyos productos se encaminan hacia la bioeconomía.

Esta responsable de márketing aludió también a los avances en la robotización y a la futura incorporación de la inteligencia artificial y la telepresencia, que en este caso dijo que "aún es muy embrionaria, pero ya existen proyectos para que un operador pueda manejar máquinas a distancia desde una oficina o desde su casa".

Alba García afirmó que es un "sector potente que tiene futuro y más ahora que vienen años buenos", abogó por la cultura del esfuerzo y demandó "un cambio de mentalidad en el personal" porque hace falta mano de obra.

Se precisan, por ejemplo, operadores forestales y técnicos de mantenimiento de maquinaria. Ana Hermida reconoció que "quizás nos faltan campañas de divulgación o de comunicación porque el trabajo de operador forestal es atractivo, no es incómodo, ni de riesgo".

"Si te pones en la cabina de una procesadora con autocargador, el asiento es tan cómodo como en la de un avión y estás protegido; tiene elementos de seguridad, como antivuelco, cámaras de visión trasera, delantera...; está bien pagado y tienes la satisfacción de ver la naturaleza y no estar trabajando entre cuatro paredes", añadió la responsable de márketing de esta empresa de maquinaria agrícola, que considera además que "falta formación específica".

El conselleiro considera que hay que conjugar "una formación más intensiva" con "la pedagogía de prestigiar" esta actividad, que resaltó que "ha evolucionado mucho tecnológicamente".

Alba García, que se incorporó a la empresa familiar tras cursar un ciclo superior de FP de Diseño y Amueblamiento en Santiago, demandó que se refuercen los medios en esta enseñanza.

Aliado del reto demográfico

El sector forestal puede ser "una oportunidad para fijar población en el rural y para captar talento que quiera trabajar en un sector cada vez más tecnológico y con proyectos atractivos en construcción en madera, ecoinnovación y circularidad", afirmó Francisco Conde.



Desarrollo

Ana Hermida entiende que atraer población al rural "tiene que ir de la mano del desarrollo", por eso considera que los proyectos previstos pueden contribuir a esa fijación.



El Grupo Ramón García también se encuentra en la zona rural. Su representante recordó que "desde el inicio contratamos a mucha gente de Mesía. Eso favorece que no se despueble nuestro entorno y damos vida al Concello".

Necesidad de la incorporación de la mujer al sector

Ana Hermida aprovechó el foro para hacer un llamamiento a las mujeres para que se animen a incorporarse al sector forestal. "Su presencia es ínfima. Hoy en día no tiene sentido. Apenas se requiere fuerza física como antes, sino formación, porque es como manejar un ordenador o un joystick o como jugar a la Play", precisó.



Divulgación

La responsable de márketing de LogMax Iberia destacó que la Axencia Galega da Industria Forestal tiene en marcha el programa de divulgación Elas xeran sector que tienen como objetivo intentar "reclutar a mujeres" con el fin de que se dediquen a esta actividad, que, según hizo hincapié Ana Hermida, es "segura y bien remunerada".



Sin explicación

Francisco Conde coincidió en que esta es "una necesidad acuciante" a la que no encuentra justificación alguna. Mientras, Alba García considera que aún existe "una visión anticuada" y "una mentalidad equivocada" de que la mujer no puede realizar algunos trabajos, cuando defiende que "somos válidas como cualquier hombre".