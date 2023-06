El festival O Son do Camiño rectifica y sí permitirá el acceso con bebidas y alimentos del exterior

El festival O Son do Camiño, que se celebra en Santiago de Compostela desde este jueves al sábado, ha rectificado y sí se podrá acceder con comidas y bebidas del exterior. Así lo ha determinado la organización UTE Esmerarte & Old Navy, que ha modificado esta cláusula tras la denuncia que Facua Galicia interpuso ante el Instituto Gallego de Consumo.

La promotora del evento ha dado un paso atrás y ha modificado el documento de las condiciones generales de compra y acceso al recinto que aparece en la web, después de que trascendiera la denuncia de esta asociación.

Facua Galicia lamentaba este miércoles que UTE Esmerarte & Old Navy reincidía en esta nueva edición del festival O Son do Camiño en incluir cláusulas abusivas que perjudicaban a los asistentes.

"La actividad principal de la empresa promotora del festival O Son do Camiño no es la hostelería, sino la producción y ejecución de actividades de ocio y esparcimiento, por lo que la prohibición de consumir comidas y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada". aseguran desde la organización.

La asociación ha venido defendiendo el derecho que asiste a los participantes a introducir comidas y bebidas del exterior, y además de la denuncia interpuesta ante las autoridades de consumo gallegas, ha advertido a los promotores del festival que, si finalmente no permiten el acceso conforme a la normativa vigente, podrían incurrir en una infracción en materia de consumo.

Facua Galicia ha invitado a los asistentes a este y a otros festivales que se topen con prohibiciones de este tipo para que acudan a la asociación con el objetivo de estudiar los hechos y valorar la interposición de denuncias y reclamaciones para defender sus derechos e intereses como consumidores y usuarios.