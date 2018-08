Celebracións para todos os gustos neste 15 de agosto, coas festas de Melide e a queimada de protagonistas

Agosto é o mes por excelencia das festas en Galicia, acompañados pola calor estival centenares de pobos aproveitan os días 15 e 16 como datas para celebrar as súas festividades, entre as que destacan a esperada Festa da Auga de Vilagarcía de Arousa e a Peregrina de Pontevedra. No que respecta as citas gastronómicas, os visitantes poderán degustar mexillóns, berberechos, xamón, polbo, percebes e churrasco en Pontevedra; lagostinos na Coruña; callos, empanada e porco celta en Ourense; e a popular queimada en Lugo.

Ademais, Galicia tamén contará coa presenza de destacadas figuras da música nacional en decenas de concertos gratuítos, entre os que cabe destacar os que ofrecerán Bunbury e Antonio José en Pontevedra, Tequila en Vilagarcía e David de María en Melide. Finalmente, para os máis festeiros, as verbenas chegan acompañadas das mellores orquestras do panorama actual, especialmente na celebración das festas de San Roque de Melide, que contarán coa presenza de Panorama, París de Noia e O Combo Dominicano.

SAN ROQUE EN VILAGARCÍA E FESTA DA AUGA. Como cada ano, a localidade pontevedresa de Vilagarcía acollerá a súa festa de interese turístico nacional de San Roque, cunha das celebracións máis esperadas, a coñecida como Festa da Auga. Ademais, o programa inclúe actividades para os máis pequenos, cos espectáculos de 'Festiclown' e cinema na rúa. O cartel tamén presenta este ano a destacados artistas, de variados xéneros musicais, como o cantaor de flamenco El Cigala, o grupo de rock Tequila, o compositor galego Fredi Leis e a tradicional banda Milladoiro.

Así mesmo, a esta cita súmase o gran combate naval o sábado 18 --pirotecnia na praia--, e o festival Revenidas de Vilaxoán --con The Real Mckenzies, Steven N'Seagulls e Zoo--, o Folk non Alobre --Os Demos da Petaca, Tres Pesos, Ardentía e Tanto nos Ten-- e o Ameixa Rock de Carril, con rutas á Illa de Cortegada. Así, o mércores 15, as celebracións contarán con pasarrúas polo barrio de San Roque, desde primeira hora da mañá e durante a tarde, cos grupos Os Terribles de Arousa, A Nosa Señora dá Xunqueira, Vos Xirifeiros de Vilagarcía e a batucada Olodum do Coio. Pola noite, a partir das 22,30 horas, a verbena correrá a cargo dos Tres Latinos e o dúo A Onda.

O día grande da celebración, o xoves 16, chega á localidade arousá a ansiada Festa da Auga, que comezará ás 12.00 horas, con lectura do pregón, un guindastre, caldeiros cheos de auga e mangueiras desde os balcóns. Este ano a festa conta cun Punto Lila para atender casos de agresións machistas, na chaira do auditorio.

Os máis pequenos tamén contarán coa súa Festa da Auga, da man do Club dous Superroquiños, na Praza Ravella, entre as 12.30 e as 14.30 horas, con animación, inchables, tobogáns e monitores. Pola noite, na Praza da Peixería, desde as 22.00 actuará o grupo Os Trasgos e Amigos, en homenaxe ao músico local Manuel 'Lassa'.

A PEREGRINA EN PONTEVEDRA. Pola súa banda, Pontevedra acolle tamén durante este festivo de agosto A Peregrina 2018, cunha semana cargada de animación, verbenas, moitos concertos gratuítos e exhibicións de teatro infantil.

En concreto, o mércores 15 organizaranse diversos pasarrúas, pola mañá e pola tarde, a cargo da Charanga Mil9, aos que se sumarán as actuacións do grupo Gaiteiros de Algures e Andaina, ás 12,00 horas. O xoves 16 unirase a Charanga Mekánica e as gaitas Rías Baixas, e as bandas Bandullo Azul e Mar Adiante.

Para os nenos, celebraranse o día 15, a partir das 17,30 horas, exhibicións de xogos e tradicións populares, e ás 19,30 un espectáculo de 'clown'. A partir das 22,45 haberá dúas verbenas simultáneas, na Gran Vía de Montero Ríos e na Praza do Gremio de Mareantes. E, á medianoite do mércores, organizarase un gran espectáculo pirotécnico no peirao de Covaceiras.

Polo que respecta aos grandes concertos gratuítos, o mércores 15 será a quenda do cantante e multinstrumentista de rock Bunbury, na Praza de España, a partir das 22,30; e o xoves 16 o do cantante e compositor cordobés Antonio José, na mesma localización e horario. O sábado 18 actuará Sidecars e o domingo 19 Caxade.

SAN ROQUE DE MELIDE E BETANZOS. Tamén con motivo do San Roque, chega á localidade coruñesa de Melide un dos mellores carteis para os amantes da verbena entre o 14 e o 20 de agosto, coas actuacións do Combo Dominicano, París de Noia, Palladium, Gran Parada, Panorama e o colofón final co concerto de David de María o sábado 18 de agosto.

O día grande das festas será o xoves 16, coa solta do Globo de Betanzos ás 23,30 horas, o aerostático de papel máis grande do mundo, que, segundo conta a lenda, é portador de felicidade e orgullo para a poboación.

PRINCIPAIS FESTAS GASTRONÓMICAS. En canto a festas gastronómicas, cabe mencionar que a maior parte concentraranse na provincia de Pontevedra. Nela organizaranse até o 15 de agosto a Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova de Arousa e a do Mexillón da Illa de Arousa. Tamén até o mércores celebrarase a Festa do Xamón de Lalín e a Feira do Xamón da Cañiza. A estes produtos súmase o Polbo de Bueu, até o xoves 16 e o Percebe e a Gran Churrascada de Oia.

Polo que respecta á provincia de Ourense, contará esta fin de semana con tres feiras gastronómicas o domingo 19: a Festa dos Callos Limiais de Lobios, a da Empanada de Allariz e a de Artesanía e Porco Celta de Cortegada.

Na Coruña tan só haberá dous eventos para os amantes da cociña autóctona, ambos o sábado 18, coa Festa do Lagostino de Ares e a do Berberecho de Imende, en Carballo. Finalmente, Lugo acollerá ese mesmo día a Festa da Queimada Popular, na localidade de Cervo.

ORQUESTRAS PANORAMA, PARÍS E COMBO. Para este gran festivo de agosto, a orquestra galega máis seguida, Panorama, terá unha única actuación na Comunidade, o mércores 15 na parroquia coruñesa de Cedeira, acompañada do grupo Claxxon. Os sucesivos días visitará Zamora, Salamanca, Madrid e Valladolid. Pola súa banda, outras das formacións por excelencia da verbena en Galicia, a París de Noia, empezará a súa xira o mesmo mércores 15 de agosto no pobo ourensán de Beariz. Seguidamente, o xoves 16 actuará na localidade coruñesa de Melide, no marco das súas festas de San Roque.

Xa durante o inicio da fin de semana, o venres 17 estará na parroquia de Alborés, en Mazaricos (A Coruña); o sábado 18 no pobo coruñés de Valdoviño --xunto ao grupo Bluestar--; e o domingo 19 na localidade lucense de Xove, acompañada da orquestra Pontevedra.

Finalmente, a formación canaria máis demandada, O Combo Dominicano, tamén se trasladará o mércores 15 ás grandes festas de San Roque de Melide. Así mesmo, o xoves 16 estará no municipio coruñés da Laracha; para dar paso o venres 17 a un espectáculo na parroquia de Cotelas, en Piñor (Ourense).

A fin de semana para O Combo suporá unha única actuación en Galicia, o sábado 18, na localidade pontevedresa de Curro, en Barro, en compañía do grupo Garibaldi. Ao día seguinte trasladarase á veciña comunidade de Asturias.