Ferrol incorpora al primer policía gitano de Galicia: "Me gustaría dar visibilidad"

José Jiménez Borja, nacido en 1995 en A Coruña, se ha convertido este martes de forma oficial en el primer agente policial en Galicia de etnia gitana, una noticia, su incorporación a la Policía Local de Ferrol, por la cual su teléfono no dejó de sonar desde primera hora de la mañana. Fue en un día de ajetreo en el que Jiménez visitó la casa consistorial ferrolana, donde tomó posesión de su puesto junto a otro nuevo agente y en presencia del alcalde de la ciudad, el socialista Ángel Mato.

Su estreno será en el turno nocturno de este mismo miércoles y afirma que tiene "ganas" porque ya estuvo de prácticas en verano y sabe "cómo funciona", además de "conocer a los compañeros". Jiménez Borja permaneció en el cuerpo ferrolano entre julio y octubre pasado y completó después el pertinente curso de la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada, con "seis meses de teórico y tres de práctico".

Ahora, como funcionario en Ferrol, reconoce que está "en shock" y que su contratación "es un reto cumplido", especialmente porque en su período de prácticas estuvo "con compañeros que me han aportado muchas enseñanzas".

Confiesa que le "ha sorprendido muchísimo" la expectación generada por su entrada en la Policía ferrolana: "Sé que no hay personas de etnia gitana en policías; aunque soy más bien tímido, me gustaría dar visibilidad para los niños de mañana porque a mí me hubiese gustado tener un referente, lo he echado mucho en falta", reconoce este coruñés.

José Jiménez recibió bastantes mensajes. "No me esperaba tanto", dice. Y opina como conocedor de "las dos partes", ser un ciudadano más y pasar a agente de la autoridad, en torno a la discriminación que sufre la población gitana en la sociedad.

"La gente que tiene cierto conocimiento de la cultura gitana es más abierta, la que desconoce el tema cultural se va a dejar influir; va a generalizar y a poner estereotipos", dice. "Conocer la cultura gitana es abrirse", apostilla, para incidir en que son "una minoría mayoritaria", por lo que sería "bueno tener ese pequeño enfoque cultural".

Sabe en qué consiste el rechazo porque resalta que él mismo, que quizá "físicamente no parezco gitano", comprobó que en "algún momento" surgió "algún comentario negativo" con hombres o mujeres con los que mantenía "relación casi de amigos".

Al enterarse "de que era gitano, se llevaron una sorpresa", afirma Jiménez Borja, que pasa a formar parte del departamento de seguridad ciudadana de la Policía Local de Ferrol, en el que hay más miembros de su "misma edad".

Avanza que le "gustaría seguir formándose" y confiesa que no conoce en su entorno más próximo a personas que hayan alcanzado hitos como el suyo, pero sí aprecia una mayor inserción laboral, aunque sea a paso lento, y el progreso en el ámbito educativo, ejemplificado al "ver la alegría" de sus sobrinos cuando obtienen buenas notas.

Y tiene palabras de agradecimiento para Iván Núñez o José Lago Mato, que en la academia 112 Formación le ayudaron a hacer realidad su sueño con apoyo en su día a día y con frases que apuntaban a la meta que ya ha superado: "Vas a conseguirlo".