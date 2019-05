Ferreiro abandona a política tras perder a alcaldía da Coruña

O alcalde en funcións da Coruña e líder da Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, anunciou este mércores que non continuará na Corporación municipal no próximo mandato por razóns "de carácter persoal e político", polo que non tomará posesión da acta de concelleira.

Ferreiro compareceu en rolda de prensa na Casa Consistorial, visiblemente emocionado e arroupado por todo o seu equipo de goberno, na que explicou que nuns meses incorporarase á súa praza de profesor na Universidade da Coruña.

Conservar o bastón de mando era a única opción que se expuña o rexedor antes as eleccións municipais celebradas o domingo e de feito, unha semana antes dos comicios, avisou, nunha entrevista con Efe: "Non me expoño outra posibilidade de estar en política que non sexa ser o alcalde da Coruña".

Pero os resultados non favoreceron en Galicia ás candidaturas de unidade popular, entre elas á Marea Atlántica, que perdeu catro concelleiros e quedou con seis, fronte a PP e PSOE que obtiveron nove cada un, polo que a candidata socialista, Inés Rei, iniciará esta semana os contactos que a apoien para poder ser a primeira alcaldesa da Coruña.