Ferraz rechaza el intento de Caballero de hacer las primarias en septiembre

Las tensiones entre la dirección gallega y la estatal del PSOE siguen al alza, espoleadas por la polémica pública entre los afines al actual secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, y sus detractores. Y un nuevo capítulo, precisamente, deriva de un supuesto intento del político de Ponteareas de adelantar a septiembre las primarias por el liderazgo del partido, rechazado por Ferraz.

No obstante, fuentes internas niegan que se haya formulado propuesta alguna en este sentido y recalcaron que "la próxima semana" está fijada "una nueva reunión" entre los equipos de PSdeG y PSOE para "abordar conjuntamente" los asuntos relativos a los procesos internos pendientes: estas primarias y el congreso autonómico, dos citas que se celebran una seguida de la otra.

Fuentes de la dirección federal, citadas por eldiario.es, confirmaron este intento de llevar las primarias gallegas al 26 de septiembre, un plazo corto, inferior a un mes, que coincide con la intensificación de los contactos de Caballero con alcaldes y agrupaciones locales y con las voces que señalan que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso —uno de los destinatarios de los duros reproches que el secretario de organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, lanzó contra el sector crítico en un artículo publicado en El Progreso—, estaría dispuesto ya a postularse como candidato a comienzos del próximo mes.

Sin embargo, estas fuentes recalcan que, según marca la normativa interna de la formación, este proceso interno debe celebrarse con posterioridad al congreso federal del partido, que será entre el 15 y el 17 de octubre. Es, a partir de esa fecha, cuando las federaciones autonómicas deben emprender la renovación de sus órganos directivos, que deberá estar lista antes de que concluya el año.

En este contexto, desde el sector crítico señalan que, en las últimas dos semanas, Caballero transmitió a varios alcaldes de Lugo que iba a adelantar las primarias, con el presunto visto bueno de Ferraz, en un proceso ‘express’ destinado, afirman, a dificultar la presentación de una alternativa al acortar los plazos para las precandidaturas y la recogida de avales hasta el 5 de septiembre. Aun así, aseguran que la propuesta fue "tumbada" por la dirección federal y sitúan en el 6 de noviembre la fecha en la que la militancia deberá votar a la secretaría general del PSdeG.

Ahora, de cara a este proceso, aseguran que el apoyo de Madrid está con Formoso y que, de hecho, a finales de julio, ya se le trasladó a Caballero "que se hiciese a un lado", si bien lo que terminó por darle la "puntilla" fue el "ataque preventivo" de Quiroga contra sus posibles rivales, Formoso y el exsecretario general José Ramón Gómez Besteiro, a quienes acusó de encabezar maniobras para menoscabar la posición del actual líder del partido, además de afearles su política al frente del Ayuntamiento de As Pontes y las causas judiciales abiertas en su contra, respectivamente. Un posicionamiento que los críticos destacan habida cuenta de que, entre las funciones de la secretaría de Quiroga, está la de organizar el proceso de primarias.

PRÓXIMA REUNIÓN. Pero, a pesar de todas estas afirmaciones, fuentes próximas a la dirección gallega subrayan que es el comité nacional gallego el órgano tiene la facultad de convocar el congreso —que se celebra después de las primarias a la secretaría general—. Y recuerdan que, por el momento, ni el comité nacional ni la comisión ejecutiva del PSdeG "han aprobado ninguna propuesta de calendario ni han convocado" el congreso, que se celebrará antes de mediados de diciembre.

En paralelo, encuadran la reunión prevista para la próxima semana "en la línea de trabajo habitual y conjunto" que mantienen las direcciones autonómica y federal, y remarcan la "buena, continua y fluida" relación entre sus respectivas secretarías de organización. En este sentido, afirman que tanto las primarias para elegir a secretario general como la fecha del congreso son cuestiones que se abordan de forma conjunta entre ambas direcciones.

Por su parte, el vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena, insistió en la "fluidez" de esta relación y proclamó que el "futuro do PSdeG vano decidir os militantes de Galicia, vai dicir en Galicia, como non pode ser doutra maneira". Al respecto, reiteró que "non hai proposta de data" para el congreso gallego ni para las primarias.