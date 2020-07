Fernando VII e a Restauración abren unha selectividade con fortes medidas de seguridade

Galicia celebra este martes a súa selectividade máis atípica, unha xornada marcada tanto polas fortes medidas de seguridade e control despregadas por todo o territorio para garantir o cumprimento dos protocolos fronte á COVID-19 e que, ao mesmo tempo, rexistrou unha das maiores matriculacións de alumnado da última década.



A pesar dos nervios das últimas semanas e as dúbidas sobre a conveniencia das probas, debido á concentración de centos de mozos en plena crise sanitaria, o arranque da ABAU desenvolveuse con relativa normalidade, ou polo menos todo o que se podería esperar dentro da situación de excepcionalidade que vive o sistema educativo, en particular, e a sociedade en xeral.



Pedro Armas, da Comisión Interuniversitaria de Galicia, valorou en declaracións a Europa Press a "colaboración" dos alumnos, que chegaron "moi ben aleccionados" polos seus docentes para garantir tanto o cumprimento das medidas como a "fluidez" nos controis de entrada ás diferentes comisións delegadas.

A hora de presentación, entre as 09,00 e as 10,00 horas, permitiu ao persoal das instalacións acomodar a todos os estudantes que se presentaron ás probas, e que puideron estar "relaxados na aula" sen demasiado apuro e presión mentres esperaban a facer os primeiros exames.



O primeiro deles foi Historia de España, un dos clásicos da selectividade. Este ano, tiveron que realizar un comentario de texto, sobre o reinado de Fernando VII, a época da Restauración ou sobre a política económica durante o Franquismo, ademais de responder a unha serie de temas á súa elección: a romanización, o réxime feudal, o pensamento ilustrado ou o reformismo borbónico. Noutra das preguntas pedía definir unha serie de termos, como o megalitismo, os afrancesados, o cantonalismo ou sección feminina, entre outras. Este exame foi un dos exemplos doutra das particularidades da convocatoria deste ano: o propio formato das probas, similares a outros anos na súa formulación pero cunha maior opcionalidade para compensar e evitar desigualdades ao alumnado debido aos meses de confinamento e a suspensión da actividade presencial.



A seguinte das probas foi Lingua Castelá e Literatura II, cun artigo de eldiario.es asinado por Nuria del Saz sobre a inclusividade na educación. Os alumnos debían responder a un máximo de cinco preguntas, combinadas á súa elección. Entre os exercicios propostos, pedíase un resumo e análise do texto, un comentario crítico, preguntas de análises sobre diferentes termos e estruturas sintácticas, e exercicios teóricos sobre a parte de lingua e a de literatura (os temas de Crónica de una muerte anunciada, os personaxes de El lector de Julio Verne, O Modernismo ou a figura de Buero Vallejo e a renovación do teatro).

O PROTOCOLO FUNCIONOU. Os mozos accederon ás sedes de modo ordenado e secuencial, ensinando o DNI, e Armas destacou a "fluidez" demostrada para cumprir co sistema de organización, o que leva á CIUG a exporse manter parte das medidas deste dispositivo "para anos posteriores" e "consolidar" aquelas que funcionen.



"Hoxe aquí estamos realmente satisfeitos. O protocolo de acceso á aula funcionou", destacou, e a entrada ás facultades "foi moi graduada, moi ordenada e silenciosa", o que contrasta co "bulicio" ao que están afeitos todos os anos no primeiro día de selectividade. Do mesmo xeito, destacou o bo funcionamento dos circuítos deseñados para facilitar a mobilidade e a circulación polas sedes, para dispor de accesos e entradas e saídas diferenciadas para "evitar a confluencia".

Cando terminaron o exame, os alumnos abandonaron o centro sen formar grupos. Despois de cada proba, a comisión delegada encárgase de ventilar as aulas, que se limpan e desinfectan ao final de cada xornada. Cada lugar de exame conta con papeleiras con tapa e todo tipo de elementos para garantir as medidas preventivas.



MÚLTIPLES RECURSOS. Armas insistiu, así, na "normalidade" coa que se están celebrando as probas e agradeceu tanto o papel exercido polos mozos, que chegaron cun gran coñecemento do protocolo, como dos vogais, docentes e recursos humanos despregados por todas as comisións delegadas, que se multiplicaron para "vixiar" a aula e controlar tanto os accesos como para evitar aglomeracións nos corredores.



Esta ausencia de incidencias repetiuse por toda a xeografía, tanto nas facultades coruñesas, como en Santiago e ata na comarca de IES Vilar Ponte, en Viveiro, onde preto de 300 alumnos acudiron a facer as probas en pleno rebrote de coronavirus.