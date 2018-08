Fernando Alonso: "El relevo está asegurado por narcos jóvenes más violentos"

Se ha probado que las dos toneladas y media de cocaína incautadas tenían Galicia como destino. Es inevitable preguntarse si la situación ha cambiado tanto como las autoridades han hecho creer o la comunidad sigue siendo la puerta de entrada de la droga en Europa, como en los ochenta...

Efectivamente, Galicia sigue siendo puerta de entrada de la cocaína. Esto es un grave problema, pero ya no es la única, como pasaba hace treinta años. La explicación es que se ha diversificado el negocio. Y esto se lo debemos al esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han incrementado la presión sobre los narcos, provocando que estos tuviesen que buscar otras zonas de Europa y España para colar la droga. Un ejemplo palpable son los crecientes desembarcos de droga en la zona de Algeciras.

Precisamente donde vivía Sito Miñanco antes de que lo detuviesen y encarcelasen este mismo año.

Buena observación. Precisamente tenemos la sospecha de que Sito se encontrase allí, donde disfrutaba de un tercer grado, para dirigir descargas de droga en territorio andaluz y, además, ejercer como profesor sobre los lancheros andaluces. Hay más casos de pilotos de planeadoras gallegos que han ido allí, digamos que a instruir, a los narcos de Algeciras.

La zona de Gibraltar parece que sí podría convertirse en la pequeña Sicilia, o en la Galicia de los años ochenta representada en Fariña.

Y eso es porque en esa zona de Andalucía no existe la concienciación que hay en Galicia sobre la lucha contra el narcotráfico. Allí hay pasividad e incluso apoyo de los vecinos a esta actividad, como sucedía en nuestra comunidad hace tres décadas. La única parte positiva de que Galicia sufriese durante tantos años el azote del narcotráfico es que se ha conseguido apuntalar un pensamiento de rechazo hacia él entre la sociedad.

En este sentido, existe un debate sobre si la serie Fariña contribuye a denostar a los narcos o si, por el contrario, causa el efecto contrario, despertando adulación hacia ellos. ¿Cómo se posiciona?

Creo que no debemos ocultar nuestra historia y, además, que siempre es bueno hablar sobre un problema como el narcotráfico. La serie me parece acertada, pero como toda película o serie, también tiene elementos de ficción o exageración. El riesgo viene cuando los jóvenes ven a un narco de Fariña caracterizado como un guaperas montado en un Ferrari y rodeado de mujeres. Es inevitable que algunos chicos quieran emularlos, pero tienen que ser conscientes de que en la vida real se trata de criminales sin ápice del halo de glamour que puedan tener en la serie. Todo lo contrario.

En la serie aparecen Miñanco, Charlín y Oubiña... ¿Hay relevo generacional para los históricos?

Lo hay, tanto dentro de esos clanes, porque tienen descendientes que no han visto en casa otro modo de vida, como entre una serie de narcos más jóvenes, que si bien no son tan mediáticos como los veteranos, también nos consta que introducen gran cantidad de droga en Galicia. Lo que pasa es que no se pasean en superdeportivos por Arousa ni alardean del dinero. Intentan pasar más desapercibidos, pero son incluso más violentos que los antiguos narcos.

Se hablaba de que los cárteles suramericanos habían ganado terreno a los clanes gallegos en el transporte de droga, pero por lo que menciona parece que el negocio ‘autóctono’ tiene cuerda para rato...

Actualmente es falso lo del creciente poder de los cárteles. Es cierto que hace unos años los colombianos movían la droga en barco hasta la misma costa gallega, quedándose gran parte de los beneficios, pero de unos años a esta parte los gallegos compran la mercancía ya en el origen y se encargan nuevamente de todo el proceso, maximizando los beneficios, aunque también los riesgos.

Aunque no resulte sencillo, ¿cuál cree que es la principal medida para frenar el narcotráfico gallego?

Más mano dura con los narcos. Cambiar las leyes para poder expropiarles con más facilidad y endurecer el régimen penitenciario.