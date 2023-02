Fernández-Tapias, operada a tres meses de las municipales

La delegada de la Xunta en Vigo y candidata del PP a la alcaldía, Marta Fernández-Tapias, ha sido intervenida quirúrgicamente este martes por un problema en la espalda, según ella misma ha hecho público en sus redes sociales.

He aguantado lo que he podido pero mi espalda ha dicho basta, y me ha llevado otra vez al quirófano. La operación en la columna ha salido perfecta gracias a los grandes profesionales del Álvaro Cunqueiro.



En unos días estaré al 100% 💪 pic.twitter.com/gIsokxdS16