Ferido un home ao tentar sufocar un incendio no seu taller de coches na Pobra

Un home foi evacuado a un centro sanitario despois de resultar ferido cando actuaba contra un incendio declarado na noite deste martes no seu taller de coches no municipio da Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos sucederon pasadas as 23,00 horas deste martes nunhas instalacións situadas na Rúa da Gavoteira, na Pobra do Caramiñal, como sinalaron axentes da Policía Local a través do servizo de emerxencias.

Posto que se trata dunha zona con vivendas próximas, os mesmos axentes procederon ao desaloxo dos veciños, que puideron volver aos seus domicilios en canto os Bombeiros de Ribeira sufocaron o incendio e garantíanse as condicións necesarias de seguridade, indicaron as mesmas fontes.

Pola súa banda, o dono do local foi trasladado por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ao Hospital do Barbanza por mor dos síntomas de intoxicación por inhalación de fume que presentaba.

O home atopábase no interior do taller para tratar de deter o avance do incendio, a pesar das advertencias dos axentes da Policía Local.

En canto aos danos provocados polo lume, o 112 apuntou que "foron cuantiosos", pois resultaron afectados uns 11 vehículos e unha motocicleta. Tamén o teito e outras partes da estrutura do taller sufriron efectos do incendio.