Un operario foi trasladado a un centro hospitalario con feridas graves tras sufrir unha caída nun barco frigorífico atracado no porto da Pobra do Caramiñal. Atendendo á información facilitada pola central do 112, precipitouse desde unha altura de seis metros dentro da embarcación.

O sinistro ocorreu uns minutos despois das seis da tarde e foi un particular quen chamou ao 112 para solicitar asistencia médica para o operario. Os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladárono ao centro hospitalario de referencia tras estabilizalo.

Debido ao difícil acceso ao ferido, os sanitarios contaron coa colaboración dos Bombeiros de Ribeira e dos voluntarios de Protección Civil da localidade.