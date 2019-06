Ferido grave un ciclista despois de chocar contra un coche na Coruña 

Un ciclista resultou ferido de gravidade este mércores tras chocar coa bicicleta que manexaba contra un coche na Coruña.

O suceso ocorreu na rúa Antonio Ríos, á altura do número 80, sobre as 16.55 horas, segundo os datos do 112 Galicia.

A central de Emerxencias recibiu o aviso do propio condutor do turismo implicado no accidente, e informou ao 061-Urxencias Sanitarias, Policía Local, Bombeiros da Coruña e Protección Civil.