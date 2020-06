Un traballador precisou asistencia sanitaria esta mañá en Chandrexa de Queixa despois de recibir un golpe por parte dunha vaca no cortello dunha casa.

Debido á gravidade das feridas do home, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Ourense para atendelo.

Os feitos sucederon na parroquia de Requeixo, ao fío das 8.40 horas. Nese momento, o persoal sanitario alertaba do ocorrido ao 112 Galicia.

Nada máis ter coñecemento do suceso, os xestores do CIAE 112 Galicia pasaron o aviso aos axentes da Garda Civil, aos voluntarios de Protección Civil da localidade e aos efectivos do GES de Castro Caldelas.