Felipe VI aboga por "recuperar el optimismo" en la inauguración del VI Foro La Toja

Tal y como ordenaba el guión, el rey Felipe VI inauguró este jueves el V Foro La Toja, un espacio de debate con vocación internacional en el que autoridades políticas y empresariales pasarán revista en esta edición al nuevo escenario geopolítico que se ha abierto tras la invasión rusa a Ucrania y a los nuevos retos que se abren paso en la era poscovid, como la inteligencia artificial, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea o los retos de las autonomías.

El monarca fue recibido por una amplia comitiva de autoridades, entre las que se encontraron el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Consejo Económico y Social Antón Costas, y la ministra en funciones de Justicia, Pilar Llop.

Hubo la foto grupal de rigor, pero exprés y sin declaraciones. El foro dio comienzo apenas un minuto después, brindado un homenaje póstumo al político, economista y empresario Josep Piqué, uno de los impulsores del este espacio de encuentro que por primera vez dejó libre su butaca.

El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López, fue el primero en subirse a la palestra para informar de que, a partir de esta edición, el Premio Foro La Toja llevará el nombre del político catalán, fallecido el pasado mes de abril a los 68 años. El galardón fue concedido en esta ocasión a la Asociación de Mujeres Afganas, como señal de denuncia de la represión sufrida por estas mujeres tras la llegada, en 2021, del régimen talibán.

Su portavoz, Sunita Nasir, fue la encargada de recibir el reconocimiento y, aunque agradeció el gesto, no desaprovechó la oportunidad para reclamar más apoyos frente a la privación de libertad que sufren sus compatriotas. "Han cambiado nuestras vidas de forma irreversible. Muchas nos hemos visto forzadas a dejar nuestra familia, trabajo y país, lo que provoca un profundo sentimiento de tristeza (...) Lo que queremos ahora es una oportunidad para contribuir a la sociedad y ser económicamente independientes", reclamó Nasir.

El rey entrega el premio Foro La Toja-Josep Piqué. GONZALO GARCÍA

El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, también tuvo palabras de recuerdo para Piqué y palabras de agradecimiento para Felipe VI, "polo trato exquisito a Galicia e por entender tan ben aos galegos". Y, aunque no hizo una mención explícita a la amnistía que mantiene convulso el Congreso, sí señaló que "nuestro países está en una encrucijada muy difícil, en la que se están cuestionando principios democráticos de nuestra convivencia".

El popular destacó la capacidad del foro para "crear un espacio amable de reflexión sobre los grandes asuntos, por duros que sean", y destacó el ejemplo que presta Galicia en algunos de los grandes temas que se abordarán en foro.

Por ejemplo, en materia de globalización, teniendo en cuenta que "el Camino de Santiago hizo a toda Europa" y en el campo de los individualismos. "Uno de los enemigos es el nacionalismo mal entendido, que logra romper el consenso y que a cambio no aporta ningún acuerdo ni nada que sea positivo. Galicia, en cambio, puede aportar el ejemplo de una identidad que no es nacioalista, pero que no renuncia a las características de un pueblo que intenta expandir sus raíces, beneficiándose de lo que da y lo que recibe".

Felipe VI impartió la última conferencia con la que se dio salida a la inauguración. Y lo hizo trasladando un mensaje optimista frente al "pesimismo" con el que algunos evalúan el nuevo mapa geopolítico.

El monarca subrayó que "no estamos viviendo algo que la humanidad no haya experimentado antes" y que, "por complejo que sea, no hay ninguna situación o problema que no se pueda afrontar como una oportunidad". Así, abogó por "recuperar y potenciar la confianza en nosotros mismos, en nuestras democracias y ss valores", y por hacer un diagnóstico preciso "de lo que se quiere solucionar". "La aproximación a la solución del problema llegará cuando, en lugar de pensar con relatos, se utilicen los datos, el conocimiento riguroso".

Felipe VI destacó, a este respecto, la "excelente comunidad de pensamiento que continúa generando este foro". Además, dado que uno de los asuntos será el papel de Iberoamérica, instó a incluir a América Latina en las conversaciones para buscar soluciones a problemas globales, como la desigualdad, la erosión de la democracia o el cambio climático.

El rey subrayó, además, el la "extensa y brillante trayectoria de servicio público" de Josep Piqué, para luego felicitar a las mujeres afganas premiadas en esta edición, a las que transmitió "toda nuestra admiración y solidaridad por su determinación para recuperar su derecho a aprender y por no aceptar injustas indiscriminaciones".

Inaugurado el foro, el programa ha hecho una pausa para servir un aperitivo. La programación prevé continuar con la primera mesa redonda, que abordará el futuro de la globalización con las intervenciones de Dani Rodrik, profesor de economía política en Harvard, y Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales; Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social.