Candia da su apoyo a Rueda y Feijóo evita confirmar si será su sucesor en Xunta y PPdeG

El presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el objetivo es realizar su relevo en el Gobierno gallego y en el PPdeG dando un mensaje "de unidad y estabilidad política", pero ha eludido confirmar si su sucesor será Alfonso Rueda y no ha dado ningún nombre porque no "depende" de él, ha dicho.

En declaraciones durante su visita a la nueva fachada marítima de Porto do Son, lo que sí ha dejado claro es que el congreso extraordinario del partido se va a convocar "en los próximos días" para que todo el mundo esté en sus puestos en mayo y que "es muy probable" que haya antes presidente de la Xunta que del PPdeG.

Así se ha manifestado, después de que ayer trascendiese que el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, es la opción aceptada por los presidentes provinciales.

"Si hay nombres que se comentan, se especulan y se publica será porque los compañeros están hablando de esos nombres", ha constatado, tras confirmar que ha hablado con los presidentes provinciales y "ahora están hablando entre si".

"No me corresponde anticipar esa decisión, ni ninguna noticia", ha insistido, tras remarcar que si pueden coincidir la misma persona al frente de la Xunta y del PPdeG, "mucho mejor".

Feijóo ha considerado que hay "unidad" en el partido en torno a la sucesión porque el PPdeG es "un partido unido que tiene ilusión por seguir trabajando unido por el bien del país" y también de proseguir con un proyecto que ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia y va a intentar conseguir la quinta.

Según ha señalado, al congreso extraordinario se puede presentar cualquier militante que cuente con cien avales y, a partir de ahí, se elegirá al presidente del PPdeG, un proceso que se va a "compaginar" con la sucesión al frente de la Xunta.

Para este relevo al frente del Gobierno gallego se abrirá el trámite en "próximas semanas", ha informado, ya que este relevo "no puede en ningún caso parar la maquinaria" del Gobierno.

Sobre las reuniones celebradas estos días con los presidentes provinciales, ha asegurado que entra dentro del contacto "de forma constate y fluida" y ha especificado: "hablamos, no discutimos; dialogamos, no nos enfrentamos".

El único acuerdo del que ha informado, fruto de esas conversaciones, es el de convocar el congreso extraordinario del que "saldrá un equipo cohesionado", ha dicho.

La convocatoria se realizará en los próximos días, por lo que ha instado a "dejar que sea la mayoría democrática del partido funcione y, a partir de ahí se conozcan los nombres, que puede haber uno o varios, no depende de mí", ha apostillado.

"Si adicionalmente hay un acuerdo para una candidatura exclusiva le corresponderá a los presidentes provinciales pronunciarse", ha puntualizado, ya que él es "presidente de la Xunta no del PPdeG" tras haber renunciado a principios de abril.

Candia da su apoyo a Rueda

La presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, ha ratificado este miércoles públicamente su apoyo al vicepresidente primero de la Xunta y líder provincial de los populares en Pontevedra, Alfonso Rueda, para suceder a Alberto Núñez Feijóo tanto al frente de la Xunta como del partido.

"Creo en su experiencia de gestión y en su experiencia orgánica", ha aseverado Candia, quien hasta ahora se había mantenido en silencio y que da un paso al frente para apoyar expresamente a Rueda un día después de que lo hiciese Manuel Baltar. La dirigente lucense asegura que ha trasladado su opinión tanto a Feijóo como al propio Alfonso Rueda. "Si decide dar el paso, yo estaré a su lado y también lo votaré en la sesión de investidura cuando llegue el momento", ha sentenciado.

El líder provincial coruñés, Diego Calvo, ha declinado por el momento hacer un pronunciamiento público en relación a la propuesta de una vía de unidad encabezada por Rueda que Feijóo ha abordado en días pasados con los principales dirigentes del partido.