El expresidente de la Xunta y nuevo líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, confesó a Bertín Osborne en su programa, Mi casa es la tuya, que votó en una ocasión al PSOE. "Voté a Felipe González porque me parecía el mejor político", apuntó.

"Lo voté y lo volvería a hacer", insistió Feijóo, tras asegurar que fue un "excelente presidente del Gobierno".

Preguntado por su relación con Pedro Sánchez, Feijóo fue tajante: "Yo voy a intentar llevarme bien con él pero si no estoy de acuerdo lo voy a decir. No voy a callarme".

Con respecto a Vox, el presidente del PP aseguró que respeta el partido, "pero Vox y el PP no somos lo mismo". "Yo no puedo estar de acuerdo con un partido que no cree que el estado autonómico", expuso Feijóo, que quiere conseguir "que los votantes de Vox vuelvan a votar al centro derecha".

En el programa el expresidente de la Xunta contó cómo lleva su familia el traslado a Madrid. "Es duro", confesó Feijóo tras agradecer la "generosidad" de su pareja, Eva Cárdenas, que se ha trasladado a Madrid junto a él y el hijo que tienen en común. "Se lo agradezco", afirmó.

Bertín y Feijóo hicieron un repaso por su carrera, desde sus nombramientos como presidente de Insalud y Correos hasta su llegada a la Xunta en 2003.

Durante la conversación Feijóo contó que comparte amistad con Julio Iglesias, a quien conoció durante su etapa en Correos entregándole un sello en su honor. "Es un personaje curioso, yo le quiero mucho", aseguró el popular.

RIBEIRA SACRA. Bertín Osborne eligió un vino de la Ribeira Sacra para degustar durante su entrevista. Concretamente, el presentador brindó con el nuevo líder del PP con un Prómine Singular, según explicaron desde Bodegas Petrón.