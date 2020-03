Feijóo augura que el Ave traerá "en 2022" la coordinación aeroportuaria

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este miércoles su deseo de que "no prospere" la transferencia parcial de competencias de la Seguridad Social a Euskadi y que el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez no acceda a lo que el gallego ha tildado de "disparate histórico".

"Espero que después de las elecciones vascas, las aguas bajen otra vez por el buen camino y que el Gobierno no acceda a un disparate histórico como es romper también la Seguridad Social", ha manifestado, en un desayuno organizado por su partido en Santiago, donde ha advertido de que incidiría "en la desigualdad y la asimetría para las empresas, los trabajadores y sus prestaciones".

COORDINACIÓN AEROPORTUARIA. Feijóo ha augurado que el Ave traerá a Galicia la coordinación aeroportuaria "en 2022" y que él, dando por hecho que seguirá al frente del Ejecutivo autonómico, tratará este asunto "con los tres alcaldes socialistas" de la urbes con terminal en la Comunidad: Santiago, Vigo y A Coruña.

"La coordinación aeroportuaria nos la va a servir el Ave y me volveré a sentar con los tres alcaldes socialistas --Xosé Sánchez Bugallo (Santiago), Inés Rey (A Coruña) y Abel Caballero (Vigo)--, a ver si tengo algún éxito", ha defendido Feijóo, en un desayuno en Santiago organizado, en el marco de la precampaña, por su partido.

LAS SIGLAS. También ha salido al paso este miércoles de las críticas por ocultar las siglas del PP en sus carteles electorales y ha defendido que, a su modo de ver, nadie "en la calle" tiene dudas de cuál es el partido al que pertenece.

"¿Hay alguien en la calle que, cuando me ve, piensa que soy de otro partido? Si cree que lo hay, me gustaría que me lo presentara", ha respondido Feijóo a uno de los asistentes al desayuno informativo, quien le había preguntado por el problema del paro y qué haría el PP para combatirlo, además de incidir en que el presidente gallego ocultaba las siglas.