Feijóo, sobre a proposta de Cs: "Primeiro está Galicia e despois o partido"

O actual presidente da Xunta e candidato do PPdeG para repetir ocupación, Alberto Núñez Feijóo, definiuse a el mesmo como "o candidato de Goberno para gobernar", máis ca o "dun partido nin dun conxunto de partidos", en referencia á coalición proposta por Inés Arrimadas (Cs) para presentarse en bloque aos comicios autonómicos do próximo 5 de abril.

A pesar de que o titular do Goberno galego xa deixou clara a postura do PPdeG a esa fórmula de coalición que pretende a forza laranxa baixo o nome de Mejor Unidos, Feijóo reiterou este domingo na Feira do Cocido de Lalín a súa negativa a unha candidatura conxunta.

Asegurou que o PPdeG sabe que "primeiro está Galicia e despois o partido" e por ese motivo el é o presidente do PP na comunidade, un partido que "é o punto de encontro da maioría dos galegos", algo que "a señora Arrimadas sabe".

Aínda que entende que a líder de Ciudadanos segue a "estratexia política" que "lle interesa" para o seu partido, Feijóo "espera" esa mesma predilección polo que "lle interesa á maioría dos galegos". Segundo el, á cidadanía galega "sempre lles gustaron as pontes e nunca" foron defensores "dos muros".

Aposta por "non perderse en inútiles disquisicións" e volve ofrecer aos votantes e dirixentes de Ciudadanos unirse á fórmula política do PPdeG. "Caben neste punto de encontro para conseguir esa maioría" que, ao seu xuízo, "vai ser moi complexa, pero posible".

Abre a porta a "traballar con Ciudadanos ou con calquera dos seus dirixentes que queira unirse a esa maioría", pero rexeita "imposicións, cambios de nome ou deixar de ser o que somos", precisou o presidente galego.

"Se deixamos de ser o que somos non imos ter éxito", afirma, "se mantemos o noso compromiso cos galegos" o PPdeG terá a "posibilidade" de reafirmar esa maioría, "xa sexa con Ciudadanos ou con calquera partido non nacionalista, non populista e non socialista", concluíu.