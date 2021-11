Feijóo volve pedir ante o nuncio do Vaticano que o Papa visite Santiago en 2022

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volveu pedir este venres que o Papa visite Santiago de Compostela en 2022. Así, lembrou que os seus dous predecesores, tanto Xoán Paulo II como Bieito XVI, acudiron á capital galega. Foi nunha breve intervención nun almorzo celebrado no Mosteiro de San Martiño Pinario con motivo dunha peregrinación organizada pola Conferencia Episcopal Española (CEE).

A este acto tamén acudiron, entre outras autoridades, o nuncio do Vaticano en España, Bernardito Auza; o arcebispo de Santiago, Julián Barrio; o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo; e o cardeal Antonio María Rouco Varela.

Ante as decenas de asistentes, Feijóo agradeceu ao Sumo Pontífice a prolongación do Ano Santo a 2022 e aproveitou —"non é unha indirecta para o nuncio", ironizou— para reiterar a súa petición de que Francisco veña a Santiago o próximo ano.

"O nuncio sempre adoita traer boas noticias a Santiago. El saberá se pode darnos algunha ou non", engadiu o presidente da Xunta. Con todo, o representante do Vaticano en España non interveu no acto.

El Progreso xa adiantou o pasado 31 de outubro a previsión de Francisco de viaxar a Santiago para conmemorar o Xacobeo e, en principio,a data elixida é, ou o día 7, ou o 8 de agosto de 2022, según sinalaron fontes próximas á organización da visita.

Iso si, Feijóo mostrouse "moi satisfeito ao Papa" por que o ano pasado decidise prorrogar o Ano Santo 2021 a 2022 pola incidencia da pandemia da covid-19, o que permitiu redobrar a celebración do Xacobeo e "ter a oportunidade de mostrar Galicia ao mundo". Tamén aproveitou o mandatario galego para lembrar que esta semana, durante a súa viaxe a Bruxelas, diversas autoridades comunitarias, entre elas a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "acreditaron o seu compromiso" cos camiños de Santiago.

SANTIAGO, "META DAS PEREGRINACIÓNS". Na súa alocución, o presidente da Xunta destacou a Galicia e ao seu capital como "meta das peregrinacións" cristiás "desde hai máis de 1.000 anos": "O noso carácter ten que ver con ser un pobo acolledor". Neste sentido, reivindicou que Europa "é unha unidade grazas aos camiños de Santiago".

Ademais, enxalzou a decisión de rehabilitar tanto os exteriores como o interior da Catedral, "un dos templos da cristiandade desde o punto de vista técnico, pero tamén desde o espírito".

O encargado de abrir este almorzo foi o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quen tamén aproveitou a presenza do nuncio do Vaticano para pedirlle que traslade ao Papa o seu agradecemento pola súa decisión de estender o Ano Santo a 2022.

Así mesmo, o rexedor recalcou a vinculación da cidade coa Igrexa e a cristiandade, polo que deu a todos os relixiosos unha benvida: "Todos veñen á súa casa, que é a casa de Santiago".

UNHA CIDADE "ESPIRITUAL". Pola súa banda, o arcebispo agradeceu a súa presenza nunha cidade "que é espiritual desde o momento en que o Apóstolo a elixiu como sepulcro", o que posteriormente daría lugar á construción da basílica. Monseñor Julián Barrio fixo súas as palabras do Sumo Pontífice ao afirmar que "en Santiago converxen o centro e a periferia". "Sabemos que, efectivamente, ao longo de toda a historia, Europa foise construíndo a través da memoria do Apóstolo Santiago", explicou.

Así, o arcebispo compostelán ha manifestado o seu desexo de que a cultura desa Europa que peregrina "ilumine a todos os demais continentes". "En nome desta Igrexa que peregrina a Santiago de Compostela, queremos ofrecerlles o mellor que temos. E o mellor que temos dentro de moitas realidades é esta memoria e o sepulcro do Apóstolo", resolveu.

Concluído o almorzo, todas as autoridades alí presentes realizaron un pequeno paseo desde o Mosteiro de San Martiño Pinario ata a Praza dá Quintana, onde protagonizaron unha foto de familia. Tras isto, os relixiosos accederon á Catedral a través da Porta Santa para celebrar unha misa.