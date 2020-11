Feijóo vincula os disturbios con "ultras" e aplaude o cumprimento das restricións

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vinculou os disturbios que tiveron lugar en distintas cidades españolas esta fin de semana en contra das restricións aplicadas para conter a pandemia con "ultras", que "son extrema esquerda e extrema dereita á vez" e corroborou o cumprimento do toque de queda en Galicia.

Preguntado despois dun acto celebrado en Vigo este luns, o presidente do Goberno galego insistiu en que "os ultras sempre son ultras" e considerou que, ideoloxicamente, sitúanse "na extrema esquerda e a extrema dereita á vez".

Así, sinalou que os que protagonizaron disturbios en varias cidades españolas "non se dan conta" dos "centenares de persoas que morren todos os días" e dos "miles" que permanecen ingresadas en hospitais de España e o resto de Europa.

"Os ultras, ultras son, de esquerda ou de dereita", resolveu ao asegurar que as persoas que participaron nos disturbios "non aceptan o respecto pola vida de todos os maiores", que son "os máis castigados por esta pandemia".

Precisamente, esta fin de semana, o seu partido, o PP, condenou os disturbios, do mesmo xeito que as formacións do Goberno central, mentres o líder de Vox, Santiago Abascal, culpou á "extrema esquerda" dos mesmos.

CUMPRIMENTO DO TOQUE DE QUEDA. A preguntas dos medios, o presidente do Executivo galego asegurou que o toque queda "está a cumprirse" en Galicia e explicou que non se advertiu que persoas deambulasen pola vía pública entre as 23,00 e as 6,00 horas, cando entra en vigor.

Por outra banda, advertiu de que, cando a ocupación da UCI se achega á súa máxima capacidade, "aproxímase" un "colapso hospitalario". Así, defendeu a necesidade de adoptar medidas de contención da pandemia antes de que Galicia se atope nesa situación, no que explicou que xa se traballa desde a Xunta.

Neste sentido, lamentou o peche de 23 municipios que adoptou a Xunta este venres e que se trasladase horas antes da súa entrada en vigor, así como o "prexuízo" que levou para a hostalaría.

No entanto, Feijóo incidiu en que "non avisar" cunha maior antelación representaba "a garantía" de que non se produciría un abandono destas localidades cara a zonas rurais cunha menor incidencia da pandemia antes de que as restricións entrasen en vigor.

A este respecto, lembrou que este martes terá lugar unha reunión do comité clínico na que se avaliará a situación actual. Deste xeito, volveu a remarcar que a "prioridade" na toma de decisións será garantir a "saúde" da cidadanía aínda que, na medida do posible, sinalou que se tentará que isto sexa "compatible" coa actividade económica.