Feijóo ve "revelador" que la presidenta de Adif "no quiera dar ningún plazo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es muy "revelador" que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, "no quiera dar ningún plazo" sobre la finalización, de las obras de finalización de la línea de alta velocidad ferroviaria ni sobre su puesta en funcionamiento.

"La Xunta, lamentablemente, tiene la razón: no se van a cumplir los plazos de finalización ni de puesta en servicio ni de compra de billetes conforme a los compromisos del presidente Mariano Rajoy y también de Pedro Sánchez", ha dicho en conferencia de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

Núñez Feijóo ha aludido de este modo al acto sobre alta velocidad celebrado este miércoles en A Coruña, en el que participó la máxima responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias.

"No dudo de la voluntad y de la capacidad de la gestora del Adif, por eso me parece revelador que no quiera dar ningún plazo; ni en una reunión en Galicia ni a horas de unas elecciones generales", ha insistido.

El titular de la Xunta ha afirmado que tiene "buen concepto" de Pardo de Vera, que ya "formaba parte del anterior gobierno" y ha destacado que "una directiva con su experiencia y capacidad no quiere dar fecha operativa del tren", lo que a su juicio es "claramente revelador" y da la razón a su denuncia de incumplimiento en los plazos comprometidos.

"Ni siquiera una técnica con buena voluntad e interés puede acreditar cuando podremos comprar un billete" entre Galicia y Madrid, ya que "de Lugo ni hablamos" porque "no se habló" en la reunión de este miércoles, según ha dicho.

También ha hecho mención al mapa utilizado en el acto de A Coruña, que es "muy revelador" porque "hay dos líneas que no están" en ninguna de sus fases, ha comentado en alusión a A Coruña-Ferrol y Vigo-Ourense por Cerdedo.

"Verdad y mentira son términos antagonistas. En la política española esto, lamentablemente, no importa pero mientras yo me dedique a la política la verdad tiene que vencer a la mentira (...) Hay dos líneas que no están, nos dicen la verdad", ha concluido.