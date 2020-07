Feijóo ve unha "mala noticia" a decisión de Reino Unido e aposta por un pasaporte covid

O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, considerou unha "mala noticia para Galicia, España e a comunidade internacional" a decisión do Goberno británico de desaconsellar viaxar a España e manter a corentena para quen o fagan e defendeu que hai que establecer mecanismos que permitan a circulación das persoas que están sas, a través de "unha especie de pasaporte covid" ou medida similar.

A preguntas dos medios este martes, Feijóo tamén desvelou que este luns tivo ocasión de falar desta cuestión co embaixador de británico en España, Hugh Elliot, quen lle trasladou que "sentía esta decisión porque Galicia era un dos lugares seguros".

Pola súa banda, o mandatario autonómico trasladoulle o seu "agradecemento" pola información e lembroulle que hai "moita colonia galega" en Londres e outros puntos da xeografía da illa e que lle parecía "moi difícil de explicar" unha corentena con respecto a Galicia, posto que a situación epidemiolóxica nesta comunidade é "mellor" que a británica.

Segundo dixo Feijóo, o embaixador díxolle que "lamentaba" que esta situación "puidese afectar a Galicia igual que afecta a outros lugares", porque o "impacto é demoledor" no turismo.

SISTEMA DE CONTROL. Neste escenario, Feijóo defendeu a necesidade de que haxa un sistema de control no espazo Shenguen e na comunidade internacional, "unha especie de pasaporte covid ou elemento sanitario para facilitar o traslado duns países a outros".

Respecto diso, incidiu en que "isto vai para longo", polo que ve necesario adoptar unha medida deste tipo. "A comunidade internacional necesita sistemas sanitarios seguros e que non circulen as persoas infectadas e si as sas", manifestou o xefe do Executivo en funcións, quen se referiu á existencia de sistemas dixitais, de intelixencia artificial e similares para empregalos nesta situación.

"Debemos activalos e ser xenerosos en todos os países", apelou Feijóo, quen considera que unha "decisión precipitada" como a británica está "a afectar ao turismo español" e é "probablemente moi inxusta", aínda que é "certo e verdade que debemos mellorar a coordinación interna e a nosa imaxe fóra de España".