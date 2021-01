Feijóo ve una "excusa" en la "improvisada" decisión de cerrar Endesa As Pontes

As Pontes, operarios y camioneros no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada. A la empresa le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central. La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno January 19, 2021

El presidente de la Xunta,, ha señalado este martes que ve una "excusa" en la "improvisada" decisión del grupo eléctrico que ha anunciado en esta jornada el mantenimiento del proceso de cierre iniciado en diciembre de 2019 para su central de As Pontes.´

La térmica ha atribuido tal postura a la "inviabilidad" de la introducción de biocombustible en la planta, pero el máximo mandatario autonómico ha escrito en su cuenta oficial de Twitter que "a la empresa le sirve de excusa la transición energética errática que está realizando el Gobierno central".

"La Xunta seguirá luchando para que As Pontes tenga un futuro digno", ha garantizado el jefe del Ejecutivo gallego.

"As Pontes, operarios y camioneros no merecen el cierre de la planta de Endesa, una decisión improvisada", ha colgado Feijóo en esa red social.

Por otra parte, la Xunta, en un comunicado dirigido a los medio, ha mostrado su "absoluta oposición" a la "decisión unilateral" de Endesa de cerrar la térmica y ha lamentado que la compañía tome esta decisión sin contar con el resto de integrantes que conforman la mesa de trabajo que busca soluciones para esta comarca.

El Gobierno gallego señala que se trata de una decisión que la empresa adopta "aprovechándosede una transición energética injusta, caótica y desordenada que está llevando a cabo el Ejecutivo central".

Así, la Administración gallega rechaza tanto la decisióncomo la "falta de respeto institucional y con Galicia que acaba de mostrar Endesa". "No se puede consentir que adopte esta decisión trascendental para el futuro de esta comarca de forma unilateral", incide.

La Xunta considera que As Pontes, los trabajadores de la central térmica y de la industria auxiliar, y los camioneros "no se merecen el cierre de la planta". "Se trata de una decisión nefasta", asegura la Administración autonómica, que pide al Gobierno que convoque lo antes posible la mesa de As Pontes para que la empresa explique esta decisión y se puedan evaluar al por menor por parte de los técnicos lasconclusiones de su informe.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico recuerda que las últimas informaciones apuntaban la que, según los resultados de las pruebas con biocombustibles, la planta podría ser viable desde el punto de vista técnico y medioambiental, por lo que considera que el anuncio de este martes "es aún más incomprensible".

La Xunta destaca que seguirá luchando "de la mano de los trabajadores" para que As Pontes tenga "el futuro que se merece e impedir que las excusas ofrecidas por Endesa" y que ve "amparadasen esta transición energética caótica que está poniendo en peligro miles de puestos de trabajo en la Comunidad".

El BNG pide una respuesta coordinada de la Xunta y el Estado

El BNG ha exigido una reacción "coordinada y decidida" del Gobierno estatal y la Xunta para alcanzar un proyecto industrial alternativo de futuro para la comarca.

"Esiximos solucións e propostas concretas e orzadas porque Endesa pecha sen alternativa", subraya el portavoz de Industria del BNG en la Cámara galjega Ramón Fernández. "Aquí non hai transición enerxética nin hai nada e isto non se pode consentir", asegura.

Fernández considera el anuncio como la confirmación del "atraco a man armada" de la eléctrica y advirte que la comunicación hecha por la compañía "deixa en moi mal lugar" tanto al Goberno central como al gallego.

En este sentido, señala que aún el día 17 de este mes el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, apostaba por la viabilidad de los biocombustibles" en la central mientras que el Estado "leva seis meses evitando reunir a mesa" de As Pontes, donde están representados todos los agentes económicos, sociales y de las distintas administraciones.

Asimismo, el Bloque advierte de que lo exhaustivo de los detalles técnicos que incluye la eléctrica en su anuncio y el hecho de que estén avalados por un tecnólogo internacional "dá a idea de que é algo moi ben preparado e moi ben meditado".