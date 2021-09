Feijóo afirma que el vaciado de embalses sería "delictivo" si se aplicase la normativa gallega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el vaciado de los embalses de la cuenca Miño-Sil, dependiente del Gobierno central, entra dentro de un "supuesto de acto delictivo" si se les aplicase la normativa gallega, que obliga a tener autorización para reducciones superiores al 20%.

Feijóo ha tachado de "falta de respeto absoluta" el "silencio" del Gobierno central ante la petición de explicaciones del ejecutivo que preside. A preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta celebrado este jueves, el mandatario autonómico ha incidido en que Galicia solicitó las competencias sobre la cuenca Miño-Si pero "lamentablemente" fueron "denegadas por los gobiernos centrales de turno".

Por tanto, ha vuelto a cargar contra la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de dependencia estatal, por permitir a las empresas concesionarias hacer disminuir el nivel de los embalses, en algunos casos, por debajo del 25% de su capacidad.

Feijóo ha puesto el acento en que la Xunta "lleva semanas pidiendo explicaciones" pero que solo ha recibido "silencio" por parte del Gobierno. "Y por encima la Confederación Hidrográfica dice que actuó conforme a la ley. Es una falta de respeto a la población gallega y al patrimonio medioambiental", ha apostillado.

Así, el presidente ha asegurado que la Xunta "no fue informada" por parte de la CH Miño-Sil de que "aceptaba" los vaciados de los embalses, algo que las empresas responsables "no comunicaron" a la Administración gallega "por no ser la autoridad competente".

"Es un disparate climático y ecológico; y veremos cuáles son las consecuencias", ha aseverado Feijóo, que ha avertido de la posibilidad de que el se produzcan problemas con las bacterias en "determinados tramos" de ríos como efecto de la bajada de nivel de los embalses.

Por último, ha contrapuesto la situación de los embalses de la cuenca Galicia Costa, de competencia autonómica y que están al 66%, con los de la Miño-Sil, que se sitúan por debajo de la mitad de su capacidad.