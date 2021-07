Feijóo no ve claro vacunar antes a los más jóvenes y pide reflexionar tras los brotes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "reflexionar" como "sociedad", con los viajes de fin de curso como telón de fondo, tras constatar la "eclosión" de contagios registrados al final de un año académico con "millones gastados" en proteger a los más jóvenes. Asimismo, ha reconocido que él no ve claro priorizarles por encima de personas de más edad y ha recordado que, abordado el asunto en el ámbito estatal, no se acordó tampoco ningún cambio de criterio.

Así lo ha trasladado durante su participación en la jornada Next Generation en el Foro Ágora de El Economista. Durante su intervención, el presidente gallego incidió en que, durante el curso, se gastaron "millones" en proteger a los alumnos, con más profesorado, mamparas y distancias de seguridad; y ahora, una vez finalizado, llega la "eclosión" de contagios.

"Hay que preguntarse si es razonable hacer viajes de fin de curso cómo si no hubiera pandemia", ha dicho el presidente gallego, con el trasfondo del macrobrote de Mallorca, que ha afectado a varias comunidades, entre ellas a Galicia. Pero en días pasados, Feijóo también ha cargado reiteradamente contra los 'botellones' ilegales que tienen lugar en localidades de la comunidad gallega.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Feijóo ha insistido en la necesidad de hacer "una reflexión como sociedad". "Hemos blindado aulas, contratado a miles de profesores, mantenido la distancia de metro y medio, y puesto mamparas. "Hay que hacer una reflexión acerca de si después de acabado el curso escolar es razonable hacer viajes de fin de curso como si no hubiese pandemia", ha insistido.

"Queda poco, estamos en el final del túnel", ha dicho el presidente gallego

"Tenemos que hacer la reflexión de que no hay vacunas para esos jóvenes y de que la legislación tiene muchos agujeros. Y en tercer lugar, las familias tenemos que persuadir a nuestros jóvenes de que, mientras que no se vacunen, hay que actuar con el mismo rigor que el verano pasado porque, al no haber vacunas, la capacidad de contagio es la misma y aumenta porque el número de variantes ha subido y son más contagiosas", ha agregado.

EL FOCO EN OTOÑO. En esta coyuntura, Feijóo ha vuelto a "pedir disculpas" a los más jóvenes por "no tener" vacunas para todos, y les ha pedido seguir cumpliendo con el uso de mascarilla y el resto de medidas que marcan los protocolos frente a la covid-19.

"Queda poco, estamos en el final del túnel", ha dicho el presidente gallego, quien ya en su intervención había incidido en que es preciso "ponderar" la situación hasta otoño. "En septiembre-octubre podemos tener vacunados a la mayoría de jóvenes, pero hasta septiembre-octubre, por favor, extrememos las precauciones", ha recalcado en las declaraciones posteriores.

"TENGO MUCHAS DUDAS". Feijóo ha subrayado que Pfizer, el "proveedor oficial" de dosis principal de la UE va a enviar menos vacunas en julio que en junio, por lo que el ritmo en la inmunización será más lento. Por ello, ha hecho un llamamiento en clave europea a tratar de conseguir más vacunas como "objetivo número uno".

Y en cuanto a la posibilidad de cambiar el protocolo para priorizar a los más jovenes, ha recordado que esta cuestión se debatió ya en la Interterritorial sanitaria y no se decidió ningún cambio de criterio.

"Debemos ser serios y decir a nuestros jóvenes: lo sentimos mucho, no tenemos vacunas de momento"

"Es muy difícil decirle a una persona de 35 años que tiene menos prioridad que una de 25. No soy muy optimista y tengo muchas dudas de que debamos empezar por los más jóvenes y dejar a los de mediana edad sin vacunar", ha dicho el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha reiterado su mensaje de responsabilidad a los jóvenes.

"Debemos ser serios y decir a nuestros jóvenes: lo sentimos mucho, no tenemos vacunas de momento. Entendemos vuestro interés por el ocio, pero os pedimos responsabilidad porque, si no, os vais a contagiar y en el mejor de los casos, os vais a cuarentenar", ha resumido, para concluir que la responsabilidad es el único camino "si un joven quiere tener un verano tranquilo".

"El ocio con medidas de seguridad es posible; si no, es una fuente de contagios", ha zanjado.