Feijóo: Usar un error para aprobar la reforma laboral "es un error democrático"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, que utilizar "un error" en la votación de un diputado del PP para sacar adelante esta normativa es "un error democrático imperdonable".

Durante su intervención en un mitin organizado por el PP en Ponferrada (León), dentro de la campaña electoral de Castilla y León, Feijóo ha acusado al Congreso de computar ese aparente error del diputado del PP, que ha votado de forma telemática y luego ha intentado corregirlo de forma presencial, "para decir que está aprobada" la reforma laboral.

El dirigente gallego ha considerado que este es un ejemplo de que España vive un momento político en el que hay que "pasar página" porque ha resaltado la importancia que tiene "decir que está aprobada una reforma laboral que no está aprobada".

Feijóo ha cuestionado que al diputado que ha cometido ese error, el cacereño Alberto Casero, "no le dejan explicar su voto en libertad" y el Gobierno va a "usar un error informático" para decir que se ha aprobado la reforma laboral.

"Esto no es normal y lo que no es normal no podemos admitirlo como tal", ha resumido Feijóo.