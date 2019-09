Feijóo: "Si tuviéramos hombres de Estado, habría gobierno de coalición"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que "si en España no tuviésemos una serie de políticos adolescentes a los que les hemos dado un Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de estrellarlo, si tuviésemos hombres de Estado, estoy seguro que podría haber un Gobierno de coalición"

Feijóo, en una entrevista que este domingo ABC, añade que "si Rubalcaba no hubiera dimitido después de las elecciones que ganó Rajoy, y en 2015 hubiera sido candidato, en España habría habido Gobierno de coalición".

"Si el candidato fuera un hombre de Estado, lo lógico es que llamara al presidente del PP y le ofreciera no cosas extrañas, sino lo que Rajoy le ofreció a Pedro Sánchez, o coalición o pacto de legislatura. Esto llenaría de confianza a los españoles", agrega el dirigente del PP.

El presidente de la Xunta opina que "España tiene un Gobierno de asesores y no de gestores. Sánchez desde el primer instante tiene como objetivo hacer lo que más le interesa a él, y si los asesores le dicen que eso son elecciones, habrá elecciones".

"Podemos tiene que moverse entre la humillación y la dignidad. Desde luego no sé lo que más le interesa a Podemos. Porque aquí no estamos hablando de España", explica en ABC.

En relación a la posibilidad de aprobar recortes en los servicios públicos de su región en el caso de que el Gobierno no abone el dinero que adeuda a la Xunta, su presidente declara que "Galicia no se va a exceder del presupuesto que tiene".

Agrega al respecto que "otra cosa es que cuando llegue el fin de año Galicia no tenga transferido el dinero que le corresponde. Vamos a cumplir el presupuesto. Puede ocurrir que tengamos un agujero de tesorería importante, y eso hay que suplirlo con deuda a corto plazo".



"Yo no puedo, no me lo permite mi conciencia, recortar los servicios públicos sabiendo que tengo un dinero retenido en Madrid y que no se transfiere para tensionar la vida política española. Sí podemos entrar en un supuesto de incumplimiento de regla de gasto, déficit y deuda. Pero yo no estoy incumpliendo, sino el Gobierno central", revela.