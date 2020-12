Feijóo tiene la "intuición", aunque no datos, de que el Papa visitará Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confesado este jueves tener la "intuición", aunque "no datos", de que el Papa Francisco visitará Galicia con motivo de la celebración del doble año jubilar, extendido a la totalidad de 2022, como se ha anunciado este 31 de diciembre en la solemne ceremonia de apertura de la Puerta Santa.El máximo mandatario autonómico vería más probable ese desplazamiento en 2022, cuando Manresa conmemorará el 500 aniversario de la llegada de San Ignacio de Loyola a la ciudad, cita por la que el primer santo padre 'jesuita' se ha interesado, al ser el fundador de su orden.Núñez Feijóo, con todo, se ha mostrado cauteloso, pues habrá que esperar para ver si ese desplazamiento se produce o no.De momento, ha aplaudido los "veinticuatro meses" de Xacobeo aprobados, que han superado sus propias expectativas, pues esperaba que la Santa Sede autorizase la prórroga de un semestre y no de doce meses."Nos sorprendieron esos seis añadidos", ha dicho.De 2021, ha pronosticado que en el primer semestre el Xacobeo será "más intimista, más propio", más de los gallegos; y el segundo, "nacional", mientras que el cariz internacional, cree, no llegará hasta 2022."El Xacobeo de 2022 va a ser el que queríamos hacer cuando empezamos a prepararlo en 2019" y será entonces cuando este acontecimiento turístico de primera magnitud luzca "en todo su esplendor", ha pronosticado.Hasta que eso ocurra, por los "momentos excepcionalísimos" que se viven a causa de la pandemia no habrá aglomeraciones ni esas masificaciones de peregrinos que antaño se daban, ha dicho.Sea como fuere, "los gallegos no se rinden", ha zanjado, y volverán a "acoger y poder abrazar a la gente".